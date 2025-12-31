曹西平「生前1隱疾」疑成關鍵死因！乾兒子全說了

娛樂中心／周孟漢報導



藝人曹西平於29日被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，各界紛紛表達哀悼與不捨。不過，就在外界一陣悲痛的同時，也十分好奇曹西平大哥的死因，他的乾兒子Jeremy則懷疑，曹西平過去曾有「這1病史」，可能就是因為這樣才驟然離世。





曹西平睡夢中離世「生前1隱疾」疑成關鍵死因！乾兒子全說了：以為是日常互動

藝人曹西平於29日被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）





曹西平在本月29日，被發現在新北市三重住處離世，救護人員到場後發現他已明顯死亡，全身呈現僵硬狀態並長出屍斑。根據《三立新聞》報導曹西平乾兒子Jeremy透露，曹大哥長期有高血壓問題，但一直沒特別去醫院看診，因此認為這可能就是他驟逝的原因。

廣告 廣告

曹西平睡夢中離世「生前1隱疾」疑成關鍵死因！乾兒子全說了：以為是日常互動

曹西平乾兒子Jeremy透露，曹大哥長期有高血壓問題，但一直沒特別去醫院看診。（圖／民視新聞網）





Jeremy指出，其實曹大哥平常就有趴在電腦桌前睡覺的習慣，表示29日凌晨時，雙方還有聯絡，當時人還在日本的他，以為只是日常互動，沒想到一到家開門後，卻看見曹大哥沒了生命跡象。憾事曝光後，Jeremy也在臉書上發文，寫下「四哥是睡著走的，無病無痛」，透露了曹大哥臨終時的狀況。









曹西平睡夢中離世「生前1隱疾」疑成關鍵死因！乾兒子全說了：以為是日常互動

曹大哥曾公開表示將遺產全給乾兒子（紅圈處）。（圖／民視新聞網）





而在曹西平離世後，臉書粉專也宣布後續喪禮事宜，將由Jeremy負責統籌與對外聯繫，三哥目前也正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴西平大哥走完人生最後一段旅程。另外，曹大哥的遺產繼承問題，也備受外界關注，雖然他曾公開表示將遺產全給乾兒子，不打算給親兄弟，未來遺產將如何分配，雙方恐怕將對簿公堂。





原文出處：曹西平「生前1隱疾」疑成關鍵死因！乾兒子曝他「這1習慣」嘆：以為是日常互動

更多民視新聞報導

脫口秀演員喊32字挨轟「消費曹西平」！本人道歉了

曹西平私下行徑超暖！生前叮嚀蔡允潔「這11字」

曹西平驚傳離世！臉書最後貼文嘆：ㄧ切交給老天爺

