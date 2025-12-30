曹西平一生未婚被狄鶯問「你是GAY嗎」 他直球回7字

資深藝人曹西平昨(29日)猝逝，享年66歲，他1982年出道，過去以唱跳動感帥氣形象走紅，但一生未婚。多年前他曾上狄鶯的節目《今夜不流淚》，被狄鶯問為何不結婚，「你是GAY嗎？」曹西平直球回：「為什麼要回答妳？」

曹西平多年前和李傑聖、已故藝人蔡頭、汪建民上《今夜不流淚》談男性私密話題，問到去看泌尿科經驗，曹西平說：「當然有啊，長這麼大怎麼會沒看過，我爸爸自己是醫生啊」，狄鶯問：「你現在有老婆嗎？」曹西平說沒有，狄鶯又追問：「你這麼老了還沒有娶老婆？」曹西平反問：「為什麼要娶？一個人也很快樂啊」，狄鶯又問：「你是GAY嗎？」

聞此尷尬話題，曹西平沒猶豫，直接打臉說：「為什麼要回答妳？」引來一旁來賓爆笑，狄鶯也沒好氣、不知道接什麼，說：「我只是好奇而已。」蔡頭搶答：「我知道他不是，因為他有潔癖。」曹西平回：「其實就像剛剛說的，現在年輕人要結婚要趕快結，或是要做任何事一定要衝動」，自認已經過了衝動行事的年紀，「你如果不夠衝動，一個人到了50歲，你覺得你的未來是什麼？你還在那邊想要演給人家看嗎？」

曹西平說，自己現在看到身邊的朋友離婚的離婚、外遇的外遇，確實年輕時覺得結婚很棒，但現在覺得他們跟他沒有兩樣，他也說：「我們一定也有衝動過，也許會留下別的東西我們也不知道，妳知道嗎？也許哪天有人來跟我驗DNA也不一定，也很難講。」蔡頭則說：「我爆個料，他的女朋友以前都是他的助理」，並加碼說：「而且都拿過兩、三個孩子」，曹西平駁斥說：「欸欸！」，最後自嘲現在韓劇劇情喜歡驗DNA，「我們多久之前就在演韓劇了」。

