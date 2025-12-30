曹西平「一直努力生活」 醫回顧貼文：藏著振作痕跡

資深藝人曹西平驚傳29日晚間在家中猝逝，精神科醫師沈政男發文回憶這位兒時偶像的演藝生涯與近年狀態，並從其社群貼文中，觀察到他對人生與生活的感嘆，以及努力振作生活的痕跡，讓他不免唏噓，並呼籲大家多多關心身邊的人。

沈政男今在臉書發文提到，資深歌手曹西平突然過世，回顧這段時間在社群上陸續、間接看到他的貼文，字裡行間隱約流露出對人生與生活的感嘆與無奈，無論是吃著簡單食物時仍讚嘆很好吃，或對時事一貫以搞笑、假裝生氣的方式回應，表面輕鬆的背後，其實更能讓人感受到他試圖振作的努力。

沈政男表示，曹西平於1982年出道，以唱跳歌手身分走紅，形象帥氣、風格活潑，舞步精湛，吸引大批歌迷，其崛起背景正值校園民歌退潮後、台灣經濟起飛的時期，社會氛圍轉變，也帶動大眾對流行音樂曲風的需求。

沈政男指出，隨著日本流行音樂在當時傳入台灣，帶動唱跳型歌手興起，曹西平正是其中的代表人物之一，風格可對比日本歌手「西城秀樹」，同時期的男歌手，還包括陽帆及徐乃麟，觀眾至今仍對他們印象深刻，關鍵在於成功轉型，發展出主持節目等其他專長，持續累積藝壇能量。

沈政男表示，曹西平長年與父母同住，這在單身族群中並不少見，許多人也因為與父母感情深厚，在父母過世後，往往更容易感到孤獨與空虛，這從曹西平過去多次在社群平台發文回憶父母在世時的點滴，可以清楚感受到。

父母離世後，「一個人的人要怎麼過日子？」對此，沈政男指出，獨自生活的人更需要重新找到生活的支持與寄託，無論是伴侶、朋友、老同學、同事或家族親戚，建立情感連結，都是面對人生階段轉換的重要力量。

沈政男表示，在歲末年終聽到兒時偶像消逝的消息，不免吁噓，要過年了，大家彼此多多關心、相互扶持，一起迎接更美好的一年。

