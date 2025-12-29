曹西平「醜八怪」成絕響！生前唯一親人是「台語歌后」

娛樂中心／李明融報導

資深男星曹西平縱橫演藝圈超過40年，在各大電視節目中飆罵「醜八怪」的真性情表現，已成為觀眾心中的經典。未料在2025年的尾聲驚傳噩耗，曹西平於29日深夜被發現在家中猝逝，享壽66歲，消息一出震驚各界。據了解，曹西平終身未婚且膝下無子，生前曾感性透露，「台語歌后」兼前嫂嫂龍千玉是他生命中唯一的「親人」。

曹西平驚傳猝逝，享年66歲。（圖／民視新聞網）29日晚間10時許，新北市三重區河邊北街某民宅接獲報案有民眾失去生命徵象。消防救護人員到場後發現，患者已明顯死亡，全身呈現僵硬狀態並長出屍斑。現場家屬為曹西平的乾兒子，經確認後決定放棄急救，現場交由警方處理後續。死者確認為資深藝人曹西平，享壽66歲。巧合的是，台灣東部海域27日剛發生芮氏規模7的大地震，曹西平當時才在臉書發文感嘆「一切交給老天爺的安排」，沒想到短短2天後竟傳出驟逝消息，令粉絲與親友悲痛萬分。

曹西平生前曾透露，唯一親人是「台語歌后」。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平於1982年以《野性的青春》走紅歌壇，憑藉動感形象被譽為「台灣西城秀樹」。除了歌唱成就，他更是各大綜藝節目的常客，經典名言「醜八怪」與響亮的哨子聲陪伴了許多人的成長。雖然近年逐漸轉向經營個人事業，但仍頻繁在社群平台發文，展現對生活的熱情。曹西平的一生充滿轉折。2002年曾因棄養父親問題與兄弟鬧翻，背負龐大債務；2005年父親過世後，他一度淡出演藝圈前往泰國定居散心，直到2010年才重返螢光幕。他曾感嘆演藝圈有情有義的人不多，唯有前「嫂嫂」龍千玉始終真誠待他。龍千玉雖於1980年代與曹西平三哥曹南平離異，但與曹西平始終維持如親姐弟般的情誼。每當對方發新片或開店，兩人必定互相站台、聚餐，這段超越法律與血緣的關係，也成為他晚年最溫暖的心理防線。

