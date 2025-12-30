曹西平「醜八怪」背後藏意涵！香蕉揭生前對話：我會記一輩子

香蕉過年時曾帶著家人光顧曹西平的耳洞店。（圖／FB@香蕉 王俊傑）

66歲資深藝人曹西平（四哥）離世的消息，震撼台灣娛樂圈，不少和他合作過的藝人、後輩，紛紛在社群平台哀悼，分享四哥生前的溫暖點滴。《瘋神無雙》走紅的藝人香蕉（王俊傑）透露，其實曹西平的口頭禪「醜八怪」是他最親切的招呼。

香蕉今早發文表示震驚，「早起看到新聞，不敢置信曹大哥不在了...」回憶之前過年時，他還帶著妻子、岳母到曹西平的店光顧，原以為曹西平不會認得他，沒想到一進去就感受到對方的熱情，「嗶嗶嗶！醜八怪！我知道你啊！」而這一聊就是半個多小時。

廣告 廣告

「他認識我！而且是長期關注那種，從結婚、與李炳輝大哥各種互動，每次工作後的紀錄，他都很支持...」香蕉說，即便兩人只在節目後台上遇過一次，但他發現「原來他罵的醜八怪，是最親切的招呼，原來他好有愛，默默關心後輩。」

回憶曹西平的多次勸戒與提醒，「香蕉，孝順善良的人運氣不會差的...要賺錢養家照顧好太太。」這讓香蕉永生難忘，「這些話我會記一輩子的…曹大哥是有什麼講什麼，沒有任何心機的人，他每天無畏懼的做自己，隨遇而安的生活著，善良的前輩，願沒有任何病痛，真心希望在彼端，一樣自在做自己」。

更多中時新聞網報導

蕭敬騰坐鎮台中安心亞辣翻台北

《灃食 食光餐桌》開啟溫暖對話

拚權益卡王 台新Richart卡大進化