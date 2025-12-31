曹西平「16年前私房帥照」曝光！女星不捨悼念：他是大家生活中的陪伴

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平驟逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈，曾與他共事多年的藝人唐玲也發文悼念，坦言一開始難以接受事實，直呼「怎麼天天在和大家分享心事的四哥，就從此不會再出現」，字字流露不捨。

唐玲表示，自己是在忙碌工作中收到曹西平離世的消息，當下感到相當震驚，仍不斷關注後續資訊，希望只是誤傳，但最終仍確認噩耗屬實。她坦言看到粉專很快公布聲明時，心裡一時無法承受，「一下還不能接受」。

她回憶，曹西平近年透過社群平台分享生活日常，無論是文字心情或每天親手煮的飯菜，都已成為她生活中一種自然的陪伴，「偶爾按讚留言關心，會得到他的回應，他真的是用心在回應每一個人」，也曾提醒她要多注意健康。

唐玲也感慨，曹西平歷經演藝圈大風大浪，仍能堅持率真做自己，並以「有多少錢就過多少錢的日子」作為生活態度，讓她深受觸動。她直言演藝圈現實殘酷，不少資深藝人會因舞台減少而失去信心，但曹西平的碎念分享，反而總能給人安慰與共感，「這些大實話，只有他敢說，也不怕得罪誰」。

得知曹西平是在睡夢中安詳離世，唐玲認為，這或許是最幸福、美好的結局，「我相信他已經快樂無比，成為有愛的天使」，但也忍不住感嘆，真正承受失去的，是仍在世、想念他的大家，「以後再也沒有他了」。

