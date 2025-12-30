曹西平10年前力挺好友槓上金鐘獎 吳宗憲悲慟發聲

吳宗憲不敢相信曹西平猝逝。（資料照片）

資深藝人曹西平驚傳29日晚間在三重家中猝逝，享壽66歲。「綜藝天王」吳宗憲今（30日）得知消息後相當震驚、不捨，不斷確認是否屬實，最後引用曹西平的歌曲，感傷地說：「熱情的姑娘，永遠的偶像。」

雖然曹西平近幾年少上綜藝節目，但過去只要他出現在節目中都相當吸睛，喋喋不休的罵人，製造許多效果。他過往才在節目裡與吳宗憲互動，2人私下更是要好，尤其在2015年金鐘獎評審主委藍祖蔚以「沒知識、沒品質、沒創意」批評當時綜藝節目時，曹西平怒嗆評審並號召包圍文化部，力挺吳宗憲。

廣告 廣告

另外，曹西平2015年在《康熙來了》向潘若迪追討他20多年前所借的《六燈獎》錄影帶，但潘若迪堅稱不知情，最後還給曹西平「紙紮錄影帶」，讓曹西平氣到把東西扔在地上，「你為什麼說要燒紙紮錄影帶跟房子給我？你燒給你自己嘛，你為什麼要詛咒我呢？」不滿開玩笑過火。

對於曹西平猝逝，潘若迪哀悼：「希望他沒有牽掛，一路好走，我們也要多珍惜身邊的朋友，身體健康很重要。」

更多中時新聞網報導

麋先生解鎖東京 釣出徐若瑄誇讚

駁零選擇才演BL劇 邱宇辰「只有感恩」

宋柏緯冒雨獻唱 振永被影迷暖到