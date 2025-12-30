曹西平10年前客串《甘味人生》 製作人憶互動：完全沒架子

執行製作人江芷婷(左起)、本本、製作人郭彥伶、印度製片Gia、出品人徐順理、印度演員Arjan Bajwa阿建巴吉瓦、宋偉恩。(記者陳奕全攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕宋偉恩、梁以辰、本本以及《百分之一相對論》製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷今(30)日與電影《叫我驅魔男神》印度演員 Arjan Bajwa(阿建・巴吉瓦)、印度製片Gia(電影《三個傻瓜》製片)出席密室逃脫試玩活動記者會，受訪前宋偉恩試玩的是恐怖題材，還遭本本虧在隔壁間都能聽到宋偉恩尖叫聲；資深製作人郭建宏的女兒郭彥伶也憶及曹西平生前客串《甘味人生》往事。

宋偉恩與Arjan體驗的是「恐怖搜查」，有不少驚悚嚇人的環節，讓宋偉恩不停激動哭喊「我不玩了」，他表示「我就最怕這種，今天還要帶海外的貴賓，又不能太誇張，真的不容易啊！」宋偉恩還提到自己體質有越來越敏感，常遇到靈騷，有時會頭暈、心悸等，透露有隨身帶常備藥，「剛剛玩有一點(不舒服)，但也可能是攝影太多，房間很小擠了一堆了，缺氧吧。」

宋偉恩提到自己體質越來越敏感。(記者陳奕全攝)

Arjan認為這個遊戲很特別「必須具備推理、觀察力、直覺，還要有勇氣、默契，還能體驗到台灣的喪禮文化。」

印度演員Arjan Bajwa阿建巴吉瓦(左)、印度製片Gia(右)。(記者陳奕全攝)

製片Gia則笑說：「非常刺激、有趣，也看到台灣非常厲害的創意和美術能力。」她也對於能把拍攝場景留下讓觀眾能近距離體驗節目中的畫面和遊戲感到非常佩服「在印度拍攝完的場景通常是無法留下的，非常可惜，未來也會想思考可以怎麼引進這樣的方式。」

郭彥伶提大讚曹西平相是個沒有架子又照顧後輩的前輩。(記者陳奕全攝)

而資深製作人郭建宏的女兒郭彥伶提到，她10年前曾因戲劇《甘味人生》打電話給曹西平，想邀他客串演出，大讚對方相當親切，是個沒有架子又照顧後輩的前輩。

