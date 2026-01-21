曹西平48坪房持有11年加價80萬賣吳男 估價師：貼心的設計

房市示意圖。記者游智文攝影

曹西平上月29日深夜猝逝，生前表示「遺產一毛錢不留給姓曹」，希望全給乾兒子吳姓男子Jeremy。實價顯示，曹西平生前所住的三重房子，在2012年以1,720萬元買下，並在2年前，2023年11月以備註「關係人交易」方式，持有11年只加價80萬，以1,800萬元賣給一位吳男，研判就是Jeremy。

估價師陳碧源表示，此一交易，應是以買賣方式替代贈與，顯示出曹西平的貼心與多重考量。

他表示，以買賣交易代替直接贈與，在稅賦上比較划算，是常見的做法。

廣告 廣告

尤其是曹西平購入的時間點，在2016年房地合上路以前，屬於舊制，不需繳納新制的房地合一稅，因此主要是考量土地增值稅，而土增稅的自用住宅優惠稅率10%，只能適用於買賣，不能適用贈與，因此採用賣賣交易方式。

比較值得注意的是，2023年11月的交易價格，在實價登錄上雖比當時市價低，但並非偏低到接近公告土地現值加房屋評定現值，這個部分，應有三個考量，也顯示曹西平的貼心。

首先、貸款考量，曹西平購置時是有貸款的，而吳男也是採用貸款取得。銀行一般衡量貸款金額，除了貸款成數外，也要看買賣契約價金和估值並且採孰低法方式判斷貸款金額。如果買賣價金過低，就會影響貸款額度。

第二、未來出售的房地合一稅考量，吳男以後出售，扣除取得成本後，必需繳交房地合一稅，因此如果取得金額過低的話，以後要繳納更多的房地合一稅。

第三、遺產稅考量，如果曹西平已經事前知道離世不遠，在2年內往生，而且買賣價金與市價顯不相當的話，都會國稅局被質疑並且可能併入遺產總額，甚至於亦會被繼承人質疑而要求返還，反而對吳男甚至於繼承人不利。

根據實價資料，曹西平生前所住的三重社區大樓，屋齡約15年，含車位權狀約48.4坪，曹西平在2012年以1,720萬元購入，拆算單價約36.1萬元。2023年11月他以1,800萬轉手，單價約37萬元。

該社區成交件數不多，在曹西平售出後約半年，有一戶低樓層交易，每坪單價約50萬元，推估曹西平出時間，該社區房價應在4字頭以上，一坪約45萬元上下。

【看原文連結】

更多udn報導

不是東京大阪 日本一城市網大推：最適合旅遊

曹西平加價80萬賣房 估價師見這作法喊貼心

外商外包員工「請3天病假」被資遣 網見細節怒了

「京城四少」近況曝 80年代一線小生親吐現況