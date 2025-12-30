曹西平5年前已交代後事「謝2人陪伴」 淚灑告白Melody聽到哭

娛樂中心／徐詩詠報導



藝人曹西平傳出於29日晚間在自家離世，享壽66歲，消息曝光後讓演藝圈與粉絲都相當不捨。由於曹西平未婚、無子，平時與乾兒子同住在新北三重，直到乾兒子Jeremy返家後，才發現曹西平猝逝，隨即報案。事實上，曹西平已與乾兒子及其女友同住多年，早在5年前，他便曾在節目上感謝兩人陪伴，並透露背後原因。談到激動處一度淚灑攝影棚，也讓主持人之一的Melody聽到當場眼眶泛紅。

曹西平於2020年曾在綜藝節目《11點熱吵店》中，談及自己與乾兒子Jeremy的關係。當時Jeremy在節目中錄製一段VCR，分享自己與女友和曹西平的日常生活，表示曹西平對他們相當照顧。Jeremy說：「外面颳風下雨時，曹西平會拿錢給我女友，希望她能搭車上班；平時也會自己去買菜下廚，讓我們帶便當去公司。知道我手碰到清潔用品會脫皮，很多家事他都親力親為。」當時，Jeremy除了對曹西平表達感謝，也替對方打氣，指出人要「為了自己而活」，不必理會外界與酸民的評價。

曹西平看完影片後當場落淚，並表示：「我在幾年前就希望Jeremy跟他女友能搬來跟我住，因為我很怕自己一個人在家萬一出意外。因為我有很多朋友都是這樣，像我一樣沒有結婚，一個人在家裡，突然就走了，我很怕。」他認為，既然對方是（乾）兒子，就也把Jeremy的女友當成兒媳婦，想吃什麼，自己天天幫他們做飯也很開心。他進一步說：「我也覺得每天起床都有看到人。以前每天起床都只有我一個人，現在起來都能看到他們。雖然洗衣服、倒垃圾，所有事情都是我做，但憑良心講，我其實蠻開心的。」

話說到此，曹西平情緒已經潰堤，他激動表示：「一個跟你沒有血緣關係的8年級生，為什麼要來陪你這個4年級的？這才是我感動的地方。而且當時的我是沒有錢的，我是真的沒有錢。他卻說沒關係，曹大哥等你再上電視，有錢再給就好。一般17、18歲的人不會做這些事，所以我一直很謝謝他們。」

曹西平最後感性表示，已對兩人交代後事：「有一天我走的時候，把所有東西幫我處理，簡單就好，不用通知誰。真的很謝謝你們兩位陪我走過人生的最後一哩路。」此話一出，除了主持人Melody眼眶泛紅，現場來賓也哭成一片，最後曹西平感嘆，真心感謝「活著的每一天」。





