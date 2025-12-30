曹西平66歲猝逝 台語天后曝「失約內幕」悲痛發聲！

娛樂中心／江姿儀報導



資深男星曹西平出道超過40年，近年他淡出演藝圈，但時常在個人社群發文抒發心情，與記掛他的死忠粉絲互動。沒想到昨（29）日深夜他突然在三重住家離世，享壽66歲，驟逝消息曝光，令外界悲痛不捨。過去他與演藝圈多位好友交情深厚，突傳噩耗，也讓圈內友人深感哀痛。57歲台語天后蔡秋鳳今（30日）在臉書發聲，悲嘆「啊…人生怎麼這麼無常」。





資深藝人曹西平驚傳猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝曹西平臉書）

資深男星曹西平入行超過40年，憑藉直言敢怒的個性，以及一句「你這個醜八怪」，收穫不少粉絲，近年來他雖然漸漸淡出演藝圈，但依舊頻繁在臉書發文與粉絲互動。昨（29）日晚間10時許，乾兒子回到新北三重的住處，發現曹西平已明顯死亡，最終放棄急救，享壽66歲。曹西平28日還更新臉書發長文，最後一篇貼文不僅分享下廚遇地震的反應，還感嘆「不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？」。沒想到今（30日）卻傳出猝逝消息，震驚外界，徒留無限哀思。

台語天后蔡秋鳳（左圖、右圖左）發文曝「失約內幕」，悲嘆「啊…人生怎麼這麼無常」。（圖／翻攝蔡秋鳳臉書）

對此，好友蔡秋鳳今（30日）稍早在臉書發文，首先無奈喊「啊…人生怎麼這麼無常」，表示自己本來計畫今（30日）晚間要前往大甲鎮瀾宮，打算提早動身搭高鐵，先去拜訪曹西平位在台中的店，「看能不能碰到曹哥 」。未料今（30日）一早，她接到友人來電，得知曹西平驟逝消息，忍不住嘆「怎麼會這樣無常，永遠的偶像，曹哥一路好走～」。

