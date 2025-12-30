曹西平66歲驚傳逝世. 家人龍千玉最不能接受

資深藝人曹西平66歲驚傳逝世，娛樂圈友人都非常意外，曹西平27日還在臉書粉絲頁發文提及，地震發生當下，雖然內心覺得恐懼，但選擇靜靜地坐在椅子上，等待搖晃停止，關鍵在於經歷過921大地震後，就決定把一切交給老天爺安排，加上到了自己的歲數，該發生的就會發生，想再多其實也沒有用。

龍千玉原本她30日要去探望他的，也非常不能接受，龍千玉的前夫是曹西平三哥曹南平，儘管這段婚姻僅維持7年，但仍和曹西平保持家人的關係；曹西平曾跟龍千玉說過人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖，感恩這一生最關心我的哥哥。」

原本她30日要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的。

曹西平29日深夜被發現於三重住宅離世，被他視為唯一親人的前嫂嫂、台語歌后龍千玉，早上沉痛地發聲。

龍千玉30日感傷表示，凌晨得知噩耗，徹夜難眠，回想著與四哥相處的點滴，「他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀未回！」

龍千玉表示「很關心他的身體，但他總貼心的說，不想讓我擔心他的身體，所以堅持不願說。

新北市警消29日晚10時許接獲曹西平乾兒子報案表示乾爹在家中疾病過世，經救護人員到場確認，死者身體已浮腫、已經明顯死亡多時，經家屬同意不送醫後，現場交由警方處理。

警方表示，初步已排除外力介入，疑似因病死亡，將報請檢方相驗，以釐清死因。