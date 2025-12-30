曹西平66歲驟逝！香蕉哀悼「2句話我記一輩子」：很有愛的前輩

娛樂中心／彭淇昀報導

資深藝人曹西平昨晚驟逝，享壽66歲。男星香蕉（王俊傑）今早也在臉書發文哀悼，「善良的前輩，願沒有任何病痛，真心希望在彼端，一樣自在做自己」。

香蕉哀悼曹西平去世。（圖／翻攝自香蕉王俊傑臉書）

香蕉在臉書發文表示，「早起看到新聞，不敢置信曹大哥不在了，之前過年時，還曾開心在他的店裡打鬧，我不熟識前輩他也不認識我，這是我的認知」。

香蕉回憶當時見到曹西平的狀況，一進店曹西平就對他喊道「嗶嗶嗶！醜八怪！我知道你啊」，當下他也不敢亂講話，後來岳母打了耳洞，他買了墨鏡，跟四哥一聊就是半個多小時。

香蕉接著說，「他認識我！而且是長期關注那種，從結婚、與李炳輝大哥各種互動，每次工作後的紀錄，他都很支持」，並回憶道與曹西平的初相識，「只有在綜藝大熱門後台遇過他一次，當時也只是點頭跟前輩打招呼，彼此都是。原來他罵的醜八怪，是最親切的招呼，原來他好有愛，默默關心後輩，很認真的對著我講不下3次『香蕉，孝順善良的人運氣不會差的』、『要賺錢養家照顧好太太』，這些話我會記一輩子的」。

對於曹西平的離世，香蕉嘆道「曹大哥是有什麼講什麼，沒有任何心機的人，他每天無畏懼的做自己，隨遇而安的生活著，善良的前輩，願沒有任何病痛，真心希望在彼端，一樣自在做自己」。

