曹西平9年前開唱「只賣出181張票」氣喊粉絲騙人！ 心寒退出演藝圈

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平驚傳猝逝，享壽66歲，消息震撼演藝圈，也讓外界再度回顧他生前在演藝路上的高低起伏。早在2016年，曹西平曾因個人演唱會門票銷售不如預期，一度坦言「很難過、超難過」，相關發言當時引發熱議，如今再被翻出，令人不勝唏噓。

2016年曹西平宣布將於大年初五（2月12日）舉辦個人演唱會，這也是他出道35年首度開唱。不過在演唱會前夕，他在臉書開直播透露，門票僅售出181張，與粉絲團約15萬追蹤人數形成強烈對比，讓他情緒相當低落，直言「網路上的人氣都是騙人的」，更一度放話想關掉臉書。

當時曹西平表示，自己為了這場演唱會投入大量心力，從舞台規劃、節目內容到服裝都親力親為，準備長達兩個月，卻在得知票房數字後感到十分失望，坦言「心情很不舒服」。不過他也強調，即使台下只剩下一名觀眾，「我還是要唱」，並感謝仍願意買票支持他的粉絲。

曹西平開唱，演藝圈好友包括吳宗憲、LULU、KID等藝人都到場力挺。（圖／翻攝自臉書）

值得一提的是，該場演唱會最終於華山Legacy登場時，現場實際呈現大爆滿，不僅有多位藝人好友到場力挺，還有海外歌迷特地飛來台灣支持，讓曹西平在台上數度哽咽。他當晚演唱《野性青春》、《熱情的姑娘》等多首作品，其中更在演唱《城裡的月光》時，獻給已逝的前助理阿凱，情緒潰堤，對空哭喊「阿凱，四哥來了」，令現場歌迷紅了眼眶。

