曹進平：無人機要更無人 看好市場起飛聚焦先進AI視覺三面向

漢翔董事長曹進平在一場論壇中強調，台灣無人機下一步要發展先進AI視覺、強韌通訊、核心飛控三大塊。（攝影／蕭介雲）

漢翔董事長曹進平今（7）日在一場論壇中強調，台灣無人機產業已有共識，下一步要發展先進AI視覺、強韌通訊、核心飛控三大塊，要讓「無人機要更無人」，以降低人為操作和自主性更強。

天下雜誌舉辦「2026經濟大預測 矽谷X台灣無人機產業聯盟啟動時刻」論壇，多位演講人都提及總統賴清德所提出的1.25兆元國防特別預算，將有助無人機快速發展。

曹進平身兼台灣卓越無人機海外商機聯盟主席，率無人機產業鏈業者打國際盃，同時在政府政策協助下，要提升關鍵技術研發。

曹進平前瞻未來發展強調，台灣供應鏈現況（商機），就是起飛和不斷連續增加，在可預見的未來都不會停，因為俄烏戰爭改寫不對稱作戰內涵，無人機就是最大關鍵，並且成為無可抵擋的趨勢，已經發生量變。

從量變到質變，1.25兆特別預算助攻

1.25兆元國防特別預算對產業挹注，曹進平說明有三大政策，一是建構「台灣之盾」，有很大部分在無人機，二是引進AI加速擊殺鏈，在中短距離無人機都可取代，三是厚植國防產業 ，打造「非紅供應鏈」。

「而在國家安全信任程度等級更為提升下，開始發生質變。」 曹進平強調，現在講求可靠和穩定，以滿足國家防衛韌性需求，加上「非紅供應鏈」需求，台灣位居關鍵地位，以在高張力戰爭威脅下穩定供應和補充。

曹進平也表示，產業界已有共識，未來要發展先進AI視覺等三大塊，產業界觀察，目前從整機、組件、零組件，「所有都已到位。」

陳國軒：四面向推生態系，中光電可望取得美「藍色清單」

經濟部產發署主秘陳國軒則強調，賴總統五大信賴產業，軍工以無人機為重點，行政院在去年通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，從四大面向要打造生態系，產發署主要協助製造和關鍵技術缺口補足。

中光電智能機器人總經理忻維忠則介紹該公司無人機發展現況，並釋出好消息表示，美國封殺大疆，瞬間釋出近60%訂單，最近中光電有機會拿到美國「藍色清單」的一級認證，而無人機越來越趨向「電子產品化」，可以讓產業很快速變革。

「藍色清單」是由美國國防創新小組（DIU）建立的認證無人機供應商和產品清單，主要目的是為了建立一個「非紅供應鏈」，且具備高資安標準的國防無人機採購管道。

