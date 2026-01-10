曹錦輝加盟中國城市棒球聯賽 1/13披福州戰袍首秀

前中華職棒與美國職棒投手曹錦輝確定加入福州海俠棒球俱樂部。（圖／翻攝自CPB官方社群）





中國城市棒球聯賽（CPB）10日晚間正式公布，前中華職棒與美國職棒投手曹錦輝確定加入福州海俠棒球俱樂部，最快將於1月13日18時30分登板亮相，首戰對手為廈門海豚，為個人睽違多年後再度踏上職業聯盟舞台。

福州海俠透過官方公告指出，原48號球員張棕幃在訓練期間受傷，經醫療團隊評估後，確認無法繼續參與本賽季剩餘賽事。為確保球隊順利完成聯賽，俱樂部依相關規定完成補強程序，正式註冊71號球員曹錦輝，相關手續已獲聯賽組委會核准，自公告日起生效。

CPB社群平台也以高度戲劇性的口吻宣布這項消息，寫下「那個男人，他來了」，並預告曹錦輝將於福州海俠對戰廈門海豚的比賽中登板，形容這名台灣首位站上大聯盟投手丘的球員，將在CPB續寫傳奇。

現年44歲的曹錦輝，被視為台灣棒球史上極具代表性的投手之一。他於1999年與美國職棒科羅拉多落磯隊簽約，2003年升上大聯盟，不僅成為台灣首位登上MLB的投手，也寫下首位在大聯盟擊出安打的紀錄。旅美返台後，他加盟中華職棒兄弟象隊，一度是球隊戰力與話題焦點。

不過曹錦輝的職業生涯也歷經重大波折，2009年「黑象事件」爆發，他捲入假球風暴調查，儘管最終獲不起訴處分，仍因違反職業道德遭中職聯盟除名並永久禁賽，職業生涯一度中斷。

離開中職後，曹錦輝並未放棄投球。2014年前往澳洲職棒延續選手生涯，隔年再度回到美國職棒體系，加盟洛杉磯道奇隊，並成功重返大聯盟舞台，展現依舊犀利的球速與球威。2017年後，他未再於職業聯盟出賽。此次獲CPB福州海俠註冊，也宣告他正式復出，1月13日的比賽，將成為他在中國城市棒球聯賽的首場登板，表現備受關注。

