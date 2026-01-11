曹錦輝終於還是去了！加入中國棒球聯賽 首秀時間曝光

【記者陳志鴻／綜合報導】遭到中華職棒除名並永久禁賽的曹錦輝，確定轉戰中國城市聯賽(CPB)，加盟福州海峽，首秀確定在1月13日晚間6點30分，對上廈門海豚。

曹錦輝今年44歲，2003年成為台灣第1位登上美國職棒大聯盟的投手，也是第1位在大聯盟拿下勝投、敲出安打的台灣球員。

2009年，曹錦輝返台後加入兄弟象，曾是球隊救世主，但同年爆發震撼中職的「黑象事件」假球風暴，最後因無積極事證獲不起訴處分，卻還是與兄弟象解約，並遭中華職棒除名並永久禁賽。

2015年，曹錦輝曾奇蹟般重返大聯盟，加盟洛杉磯道奇，再度展現驚人球速。

曹錦輝近期在自主訓練中仍能投出超過150公里的球速。

福州海峽公告，以「那個男人，他來了！」為號召，預告曹錦輝將於1月13日代表福州海峽出賽。

中國城市聯賽官方公告異動：「福州海俠棒球俱樂部48號球員張棕幃，因在訓練過程中受傷，經俱樂部醫療團隊評估，確認其將無法繼續參加本賽季剩餘比賽。為保障球隊順利完賽，福州海俠棒球俱樂部已依照聯賽相關規定完成新球員註冊手續，71號球員曹錦輝將加入球隊。相關手續已通過組委會審核，自公佈之日起生效。」

