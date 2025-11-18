曹錦輝、林益全傳將赴中？陳義信提醒三思：恐被統戰 回來後發展路更窄

中國棒球城市聯賽 CPB 預計將在 2026 年正式開打，近日傳出前大聯盟投手曹錦輝與前中職統一獅「神全」林益全，有望西進加入聯賽。對此，昔日「假日飛刀手」、現任原住民族委員會副主委陳義信受訪時表示，站在選手立場，首先必須顧好生計，他能理解球員的選擇；但身為學長，他也語重心長提醒學弟們要「三思」，因為「去了之後會變成什麼樣子誰也不知道」，從中國回來後的發展反而可能受限，不如趁此時多充實自己，讓未來有更多道路可走。

中國棒球城市聯賽預計明年啟動新賽季，聯盟規定每支球隊至少需包含 10 名來自台灣、香港或澳門的選手，並開出不錯的薪資待遇。近日有媒體報導，在第一波「台灣自由球員名單」中，赫然出現前旅美名投曹錦輝和剛被統一獅釋出的林益全的名字，引發關注。

原民會副主委、前中職投手陳義信 18 日出席第 32 屆關懷盃棒球邀請賽賽前記者會，也被問到對兩名選手可能前往中國打球的看法。

陳義信表示，他確實掌握相關訊息，站在選手的立場，他認為，經濟需求很重要，政府相關單位也必須要想到這一點，但身為政務官，他也認識兩人，以學長身份，他希望提醒想要到中國發展的選手還是要小心謹慎，三思而行，不要變成被統戰目標。陳義信：『(原音)你以為去了中國去打球這麼好過嗎？不是你所想像的，你去了，你會變成什麼樣？那回來之後呢？當然這個都是要很嚴肅的去看待，不要那麼容易地去面對，這有統一的方式。』

陳義信也以自身經驗為例指出，當年剛從職棒退役時，也曾有中國高層向他招手，他深知自己也可能是統戰目標，因此選擇婉拒。陳義信強調，去中國之後會面臨什麼變化，很難掌握；若再回到台灣，可能讓往後發展的道路變得更窄。他建議選手與其冒險，不如趁機壯大充實自己。

他提到，選手退役後可以投入休閒運動、教練工作，或運動醫學、運動傷害防護與復健等領域，甚至開創第二專長皆有可能，他也特別鼓勵選手「要多讀書，書中自有顏如玉，都是有幫助的。」(編輯：宋皖媛)