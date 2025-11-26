曹錦輝、林益全傳赴中打球？李洋：職業項目就是這樣

運動部長李洋。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

運動部長李洋今（26日）首次赴立法院教育及文化委員會接受備詢，引發關注，他坦言心情緊張、刺激，並在受訪時透露，自己昨晚9點多就睡覺，今天凌晨5點半就起床，盼把運動部未來後續規劃展現給委員、民眾知道；被問到怎麼看中國棒球城市聯賽（CPB）明年開打，傳出台灣球員曹錦輝、林益全等人可能赴中打球，他認為，職業項目就是這樣，運動部絕對會推動讓台灣職業聯盟更完善、吸引國外好手，同時也希望讓台灣選手願意留下來。

廣告 廣告

運動部9月9日正式掛牌運作，身為兩屆奧運羽球金牌的李洋接任部長一職，備受外界關注。李洋受訪表示，他今天希望代表運動部業務報告，希望讓更多民眾知道後續運動部的規劃，上任也快3個月，也希望自己在業務方面，給委員有更多清晰的回答。

李洋也透露，自己昨天9點半睡，今天5點多就起床了，主要還是希望把運動部未來的後續規劃及態度展現給大家，過往做得不夠完善的地方，也希望後續可以繼續精進改進。

被問到籌組「運動員委員會」議題，李洋說，在運動員委員會議開始前，他詢問過部分運動員對這件事的想法，過往有些運動員有些運動倫理的部分，希望說藉由運動員委員會選出幾個具代表性的運動員，替運動員來發聲，同時，運動部同仁也會與會，持續在特定體育團體改善的部分去監督。

媒體提問，怎麼看曹錦輝、林益全傳出可能去中國職棒發展，有民代擔憂成為統戰樣板？李洋回應，他認為任何選手前往更好、更優渥的職業聯盟，職業項目就是這樣，運動部絕對會推動讓台灣職業聯盟更完善、吸引國外好手，同時也希望讓台灣選手願意留下來。

至於世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，日本二刀流球星大谷翔平也將參與，對台灣代表隊有沒有信心？李洋說，身為運動員出身，每位運動員都會竭盡所能拚戰到底，就像他當年在巴黎奧運時，外界對他跟王齊麟衛冕也不看好，他希望運動員都能拿出最好的態度跟實力去達到最好的成績。

有記者又問，怎麼看外界有質疑李洋上任後施政亮點不夠，李洋則說，他上任後先開設的部長信箱，收到很多相關意見，很多意見是反映資源分配公平的部分，目前他希望先專注在運動員，後續將逐步照顧到教練、體能訓練師、物理治療師及防護員等完整團隊，最重要的還是推動全民運動，讓運動環境更加友善，並建置軟、硬體的部分。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「館長」開口引紅錢助民眾黨選舉？ 鍾佳濱怒斥：注意自己的言行

輕颱「天琴」生成！專家揭最新路徑 登陸時間曝光