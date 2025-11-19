曹錦輝、林益全將西進中國聯賽？陳義信籲三思：未來返台發展恐更窄

前兄弟象球星、原民會副主委陳義信喊話，站在選手立場能理解經濟需求很重要，但去了之後會變成什麼樣子誰也不知道，呼籲林益全和曹錦輝三思。資料照，廖瑞祥攝



中國棒球城市聯賽CPB預計將於2026年正式開打，近日傳出台灣首位登上大聯盟的投手曹錦輝，以及日前甫被統一獅隊釋出的「神全」林益全可能西進加入聯賽。對此，現任原民會副主委的前兄弟象球星「假日飛刀手」陳義信表示，站在選手立場，首先必須顧好生計，他能理解球員的選擇，但仍以學長身分語重心長提醒兩位學弟務必三思，「去了之後會變成什麼樣子誰也不知道」。

中國棒球城市聯賽預計明年開打，聯盟規定每支球隊至少需包含10名來自台灣、香港或澳門的選手，同時開出不錯的薪資待遇。近日有媒體報導，首波「台灣自由球員名單」中，赫然出現曹錦輝和林益全的名字，引發各界關注。

對此，陳義信昨日（11/18）出席第32屆關懷杯棒球邀請賽賽前記者會時，表示他確實掌握相關訊息，站在選手的立場，他認同經濟需求很重要，政府相關單位也需正視選手退休後的生涯困境；但身為政務官，他希望提醒想到中國發展的選手，還是要小心謹慎、三思而行，不要變成被統戰目標，「你以為去了中國打球這麼好過嗎？你去了會變成什麼樣？那回來之後呢？這個都是要很嚴肅的去看待。」

陳義信提醒，若球員在中國成為統戰對象，反而可能導致未來返台發展空間變得更有限，並以自身經驗為例，表示當年剛從中職退役時，也曾受到中國「相當高層級」人士邀請，但他深知以自身經歷，極可能成為統戰目標，因此最終選擇拒絕。

陳義信指出，中國棒球聯賽制度尚未成熟，賽程短、制度不若中華職棒完整，也無法提供選手穩定、長期的競技環境。陳義信強調，他不反對球員尋求更好的薪水，但應審慎考量長期人生規劃，建議退役球員可以趁此時強化第二專長，也可投入休閒運動、教練工作，或是運動醫學、運動傷害防護與復健等領域。

陳義信表示，曹錦輝和林益全都是他熟識的後輩，彼此多年感情深厚，他以私人情誼盼望兩人不要衝動做決定，「我是過來人，你們一定要好好想。我支持你們為經濟打算，但更希望你們為未來留一條更好的路。」

