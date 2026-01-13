曹錦輝CPB首秀臨時喊卡 曬室內訓練照：為了100%狀態出賽

前旅美球星曹錦輝加盟中國CPB福州海俠隊復出。（翻攝曹錦輝臉書粉專）

中國棒球城市聯賽CPB開打前，因流傳隊徽撞中職兄弟象引發熱議，近日展開首屆賽季，台籍球員動向也成焦點，其中44歲前旅美球星曹錦輝加盟CPB福州海俠隊，原訂今（13日）初登板先發，但球隊以「狀態調整的需求」延期，事後曹錦輝則透過社群釋出熱身照，上場時間還有待另行公布。

曹錦輝加盟PB福州海俠隊，並選定71號戰袍，11日啟程出發與球隊會合前，曹錦輝也特地在社群發文預告13日就會出賽登板先發，不過，球隊福州海俠昨（12日）緊實發公告，指出「由於狀態調整的需求」，所以曹錦輝初登板將延後。

曹錦輝臉書粉專隨後貼出室內訓練照，並表示，為了帶著100%狀態出賽，目前正在努力調整中，表示有最新消息會隨時向外界更新；另外，雖然首秀延期，但球隊官方社群仍以曹錦輝做宣傳，表示曹會到球場與球迷互動。

曹錦輝過去從美職小聯盟出發，升上大聯盟後，成為台灣首位大聯盟投手，2008年返台加入兄弟象，卻因隔年「黑象事件」遭開除，並遭中職聯盟宣布永不錄用，2015年一度重返美職加盟道奇，2017年夏天宣告引退，如今暌違8年後藉著CPB重回球場，表現引發關注。





