曹錦輝CPB首秀臨時喊卡 曬室內訓練照：為了100%狀態出賽
中國棒球城市聯賽CPB開打前，因流傳隊徽撞中職兄弟象引發熱議，近日展開首屆賽季，台籍球員動向也成焦點，其中44歲前旅美球星曹錦輝加盟CPB福州海俠隊，原訂今（13日）初登板先發，但球隊以「狀態調整的需求」延期，事後曹錦輝則透過社群釋出熱身照，上場時間還有待另行公布。
曹錦輝加盟PB福州海俠隊，並選定71號戰袍，11日啟程出發與球隊會合前，曹錦輝也特地在社群發文預告13日就會出賽登板先發，不過，球隊福州海俠昨（12日）緊實發公告，指出「由於狀態調整的需求」，所以曹錦輝初登板將延後。
曹錦輝臉書粉專隨後貼出室內訓練照，並表示，為了帶著100%狀態出賽，目前正在努力調整中，表示有最新消息會隨時向外界更新；另外，雖然首秀延期，但球隊官方社群仍以曹錦輝做宣傳，表示曹會到球場與球迷互動。
曹錦輝過去從美職小聯盟出發，升上大聯盟後，成為台灣首位大聯盟投手，2008年返台加入兄弟象，卻因隔年「黑象事件」遭開除，並遭中職聯盟宣布永不錄用，2015年一度重返美職加盟道奇，2017年夏天宣告引退，如今暌違8年後藉著CPB重回球場，表現引發關注。
更多《鏡新聞》報導
睽違8年重返球場！曹錦輝中國CPB首次先發突喊卡 球團曝原因
喜劇演員模仿李珠珢、李多慧遭炎上 球團：幽默不該貶低他人
WBC倒數震撼彈 唯一大聯盟球員鄧愷威婉謝徵召：決定相當艱難
其他人也在看
富邦悍將》陳金鋒轉任董事長特助！ 老哥陳連宏確定離開
中職富邦悍將今天宣布教練團名單，原一軍打擊教練陳連宏確定將離隊，而日前富邦已宣布陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助。TSNA ・ 4 小時前 ・ 6
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
經典賽》大名單「本就不可能此時公布」蔡其昌解釋箇中難處
經典賽台灣隊預計15日開訓，屆時報到選手以中職為主，43人大名單為浮動、有調整空間，預計2月正式名單確認後才會一併公布。而對於今天43人名單提前被「暴雷」、聯盟不予回應一事，中職會長蔡其昌稍早也給予解釋。蔡其昌說：「大名單本就不可能在這個時間點公佈，因為與大聯盟球隊聯繫跟作業的程序問題，不可能現在就自由時報 ・ 23 小時前 ・ 29
MLB/才轉隊至光芒 鄭宗哲又遭DFA
台灣好手鄭宗哲不久前被坦帕灣光芒從讓渡名單撿走，新賽季確定轉隊，不過尚未向球隊報到，光芒今（13日）因為完成一筆交易，為了清出40人名單的空間，決定將他DFA，他的動向將在未來7天內明朗。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 15
棒球／台灣各級代表隊去年創佳績 棒協理事長辜仲諒請吃飯！勉為國爭光
臺灣棒球2025年在國際賽事頗有斬獲，中華棒協理事長辜仲諒11日特別設宴感謝台灣隊努力為國爭光，現場的球員和教練爭相和這位臺灣棒球界大家長合影留念，辜理事長也來者不拒，彷彿「人形立牌」，場面溫馨熱絡，彼此閒話家常、暢聊棒球經，展現棒球大家庭的團結精神。去年剛接任中華奧會主席的蔡家福也全程參與，表示對棒球大家庭一家人的精神深感敬佩。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
WBC／台灣隊43人集訓名單曝光 旅外球員19人！5位20歲投手入選
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊將在15日開訓，原本傳出不會公布的43人集訓名單提前曝光！根據《GO BASEBALL》報導，這份名單有19位旅外球員，包括台鋼雄鷹去年季中的選秀狀元韋宏亮在內，共有5位20歲的年輕投手入選，但這份名單並沒有獲得證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
WBC》中華隊再失戰力 紅雀不放行最速火球男林振瑋
林振瑋確定缺席2026年世界棒球…民報 ・ 1 天前 ・ 12
林維恩專訪》「一看他的投球就想要學」 偶像是軟銀鷹王牌Liván Moinelo
左投林維恩談到自己最欣賞的球員，不是大聯盟投手，而是日職軟銀鷹古巴籍主力投手Liván Moinelo，他說：「一看他的投球，就覺得一定要學他。」TSNA ・ 1 天前 ・ 1
MLB》光芒與勇士交易 鄭宗哲再被指定轉讓
坦帕灣光芒今天與亞特蘭大勇士完成交易，換來左投手Ken Waldichuk與內野手Brett Wisely，為了清出40人名單位置，光芒決定指定轉讓右投手Osvaldo Bido與剛從讓渡名單中撿回來的台灣內野手鄭宗哲。TSNA ・ 10 小時前 ・ 14
經典賽》43人集訓名單引發熱議 台灣隊投手教練林岳平直球回應：「選誰不是重點」
經典賽台灣隊將於本週四展開集訓，43人名單已提前引發熱議，在台南帶領統一獅春訓的台灣隊投手教練林岳平則直言，「選誰不是重點、有誰不是重點，重點是到時候能夠準備好。」經典賽台灣隊在去年11月開會時就已討論出集訓名單，有入選球員也會陸續收到通知，而一開始聯盟傾向不公布這份名單，正因名單會出現很多變數，像自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
台鋼雄鷹》黃子鵬、王維中加入後先發輪值競爭激烈！ 洪總：想要先發不是用嘴巴說
中職台鋼雄鷹昨日展開春訓，今天是第二天練習，全體練習只有到下午一點就停止，接下來全部都是自主訓練時間，總教練洪一中改變集訓方式，就是要觀察球員的「自主性」，跟他過去「希望球員練」的狀況不同，而是希望球員要懂得自己思考，此外，洪總也強調今年球季球員爭取先發位置要拿出積極性跟態度，他說出：「想要先發不是用嘴巴說」，要球員自己拿出表現來。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
台鋼雄鷹》王柏融真的不是技術問題！ 洪總特別請林仲秋給他啟發有原因
中職台鋼雄鷹今年隊長由吳念庭接任，原本球團有意讓王柏融繼續擔任，但他主動表示希望讓其他人勝任，王柏融希望更專心在比賽上，而台鋼雄鷹也特別請來客座教練「全壘打王」林仲秋，洪一中總教練也提到為何請他來協助球隊。TSNA ・ 1 天前 ・ 5
參加經典賽集訓？古林睿煬賣關子：到時候就知道
記者陳建興∕台北報導 旅日火腿隊投手古林睿煬12日出席高中木棒聯賽記者會，被問起是否…中華日報 ・ 9 小時前 ・ 1
中職／外野三鬼再次集結回憶湧上心頭 林安可笑稱獻上「最後一舞」
林安可在11日進行球迷見面會，在見面會上統一獅球團安排許多橋段，林安可也說自己最印象深刻是「外野三鬼」再次集結，至於跳舞部分他也說是自己的「最後一舞」，至於是否到日本繼續跳舞，林安可則是面露難色表示：「會很乾」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
WBC》美國卯起來組夢幻隊！ 雙城「黑色鱒魚」也加入
3月世界棒球經典賽(WBC)美國夢幻隊陣容還沒有組完，今確定雙城隊有「黑色鱒魚」稱號的外野手Byron Buxton加入，整體打線再上層樓。TSNA ・ 16 小時前 ・ 發表留言
富邦悍將》高國輝升任一軍打擊教練！ 史上最豪華日籍教練團
富邦悍將完成新球季教練團布局規劃，除日前已公布一軍總教練將由日籍教練後藤光尊出任之外，整體教練團任務分配及調整亦完成。 二軍總教練由日籍教練酒井忠晴擔任，並邀請選手時期曾以測試洋將身份加入悍將的福永春吾，擔任基地投手育成及復健部門教練。TSNA ・ 6 小時前 ・ 發表留言
WBC／光芒隊放人！鄭宗哲拚戰意願強烈 15日有望加入中華隊集訓
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導新球季轉戰坦帕灣光芒隊的台灣野手鄭宗哲，確定入列世界棒球經典賽（WBC）中華隊名單，且參賽意願相當強烈。據了解，鄭...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
統一獅》客座投捕教練「卡諾獅」11日到台南 正在尋求守備教練
統一獅球團總經理蘇泰安11日下午受訪證實，客座投捕教練Carlos Nunoz今天到宿舍，12日進入投捕訓練營報到，獅隊也正在尋求客座守備教練。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
味全龍》林瑋恩回到業餘擔任列特博棒球隊教練！ 松田康甫確定離隊
中職味全龍隊教練林瑋恩，在賽季結束後被龍隊釋出，他近期找到新東家，確定回到業餘成棒列特博生技成棒隊，另外，日本球員松田康甫也正式離隊。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB/曾助海盜奪冠！ 前國聯終結者驚傳過世
曾幫助匹茲堡海盜拿下世界大賽冠軍的朱斯蒂（Dave Giusti），今（13日）傳出過世消息，死訊由家屬證實，享壽86歲。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1