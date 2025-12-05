曹雅雯可以安心了！新加坡恐怖騷擾女狂粉遭逮 曝5點聲明

【緯來新聞網】曹雅雯今晚（5日）開心發文：「感謝，我真的可以好好睡覺吃飯了。」一切的喜悅完全感受得到。她過去遭新加坡劉姓狂粉騷擾許久，聲請保護令也沒用，對方相當不受控，再次違反保護令，被羈押進監獄，曹雅雯則透過律師給出5點聲明回應，最重要就是將對方儘速驅逐出境。

曹雅雯終於能好好過生活。（圖／翻攝曹雅雯臉書）

★《緯來新聞網》提醒您：若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★







曹雅雯聲明





一、新加坡籍劉炒玲小姐長期以來持續對曹女士進行各種騷擾行為，例如寄送大量充滿侮辱性字眼之電子郵件、於深夜多次撥打電話，甚至尾隨、跟蹤曹女士。上述行為已對曹女士士造成嚴重困擾，亦使曹女士之公開表演受到影響，間接損及其他歌迷之權益。



二、曹女士已於民國（下同）114年6月獲新北地方法院核發保護令，明確禁止劉妙玲小姐以各種方式騷擾曹女士。新北地方法院亦於同月對劉妙玲小姐以涉犯刑法恐嚇危安、強制等罪為有罪判決。爾後，劉妙玲小姐仍持續違反法院保護令，經台北地方法院於114年10月判處拘役伍拾日。



三、雖已遭法院多次為有罪判決，劉妙玲小姐仍持續滯留台灣，多次於曹女士公開活動場所出現、盯哨及企圖接近曹女士，顯示其蓄意無視保護令，並仗其外國身分在台持續侵害曹女士之法益及安全。所幸，在警方協助下，劉妙玲小姐據悉已於114年12月3日因再次違反保護令遭警方移送地檢署，並受羈押。



四、曹女士已正式委請本律師就劉妙玲小姐反覆、持續之騷擾行為再度提出刑事告訴，並請求司法機關依其屢次違法之事實予以相應制裁，儘速將其驅逐出境，以避免其再度違反法律、濫用社會資源，持續危害曹女士及社會大眾之安全。



五、最後，誠摯感謝社會各界、執法機關及相關部門對本事件的關心、支持與協助。



巖川國際法律事務所



馬承佑律師

