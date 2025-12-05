曹雅雯嗨曝喜訊！瘋狂女粉絲入獄 律師發出五點聲明

記者鄭尹翔／台北報導

台語歌后曹雅雯遭新加坡籍劉姓女子長期騷擾一案，近日出現重大進展。該名狂粉多次違反法院核發的保護令，日前於 12 月 3 日再度違規遭警方查證後，隨即遭地檢署聲請羈押並裁定收押，目前已被送往大寮監獄。歷時多年的糾纏與訴訟，終於在最新裁定中迎來關鍵性的法律結果。

曹雅雯出席活動。（圖／記者趙于瑩攝影）

曹雅雯多年來接連遭遇匿名電話、假帳號訊息、尾隨與跟監等騷擾行為，甚至一度影響工作與公開演出，使她不得不在今年 6 月向法院申請保護令。然而劉姓女子屢屢無視禁令，不僅再次接近曹雅雯，甚至多次出現在其公開活動周邊，反覆挑戰司法底線，也因此接連受到刑事判決與拘役處分。

稍早，曹雅雯透過社群平台公開聲明，證實對方已因再次違反保護令遭羈押。她坦言在漫長的恐懼與不安中終於獲得短暫喘息：「短期間不會再有未知號碼跟假冒帳號騷擾了。」並向警方、司法單位與粉絲致謝，感激所有陪伴與支持。

在正式聲明中，律師代表也清楚說明劉姓女子多次以電子郵件、深夜騷擾電話與跟蹤方式侵害曹雅雯安全，並指出對方以外國身分滯留台灣持續違法，已對社會資源造成負擔。曹雅雯已再度提出刑事告訴，並要求司法機關依法從嚴處理，同時盼望能儘速將對方驅逐出境，以保障自身與社會的安全。

曹雅雯聲明。（圖／經紀人提供）

曹雅雯聲明如下：

一、新加坡籍劉炒玲小姐長期以來持續對曹女士進行各種騷擾行為，例如寄送大量充滿侮辱性字眼之電子郵件、於深夜多次撥打電話，甚至尾隨、跟蹤曹女士。上述行為已對曹女士士造成嚴重困擾，亦使曹女士之公開表演受到影響，間接損及其他歌迷之權益。

二、曹女士已於民國（下同）114年6月獲新北地方法院核發保護令，明確禁止劉妙玲小姐以各種方式騷擾曹女士。新北地方法院亦於同月對劉妙玲小姐以涉犯刑法恐嚇危安、強制等罪為有罪判決。爾後，劉妙玲小姐仍持續違反法院保護令，經台北地方法院於114年10月判處拘役伍拾日。

三、雖已遭法院多次為有罪判決，劉妙玲小姐仍持續滯留台灣，多次於曹女士公開活動場所出現、盯哨及企圖接近曹女士，顯示其蓄意無視保護令，並仗其外國身分在台持續侵害曹女士之法益及安全。所幸，在警方協助下，劉妙玲小姐據悉已於114年12月3日因再次違反保護令遭警方移送地檢署，並受羈押。

四、曹女士已正式委請本律師就劉妙玲小姐反覆、持續之騷擾行為再度提出刑事告訴，並請求司法機關依其屢次違法之事實予以相應制裁，儘速將其驅逐出境，以避免其再度違反法律、濫用社會資源，持續危害曹女士及社會大眾之安全。

五、最後，誠摯感謝社會各界、執法機關及相關部門對本事件的關心、支持與協助。



