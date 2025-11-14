曹雅雯悲痛淚別癌父！暴瘦現身談爸爸「最後一次」聽她唱歌

【緯來新聞網】歌手曹雅雯日前現身羅時豐的YouTube節目《大牛比較攬》，節目中曹雅雯也談到今年剛過世的父親，並透露當年參加歌唱比賽，媽媽極力反對，但爸爸則一直著她，而在準備專場演唱會《望南》時，爸爸已罹患鼻咽癌，曹雅雯也表示那時可能是爸爸最後一次聽自己唱歌決定再累再辛苦「演唱會都要如期舉辦。」

曹雅雯悲痛淚別癌父！暴瘦現身談爸爸。（圖／翻攝YouTube）

節目中曹雅雯談到成長經歷透露，當年會參加歌唱比賽，其實只是為了贏得獎品。媽媽反對到底，只好用每學期考前三名作為條件才能報名，爸爸則始終如一地支持她，每次都會用手機重複播放她的比賽影片。



曹雅雯表示，《望南》從籌備到演出僅花了3個月，之所以咬牙完成，是因為當時父親已罹患鼻咽癌：「那時候我已經知道差不多了，所以心裡很清楚，這一定是他最後一次聽我唱歌。我不開不行。」



節目尾聲，兩人進行台語經典歌曲對唱挑戰，羅時豐聽完曹雅雯的演唱後大讚：「她的情感非常細膩，聽她現場演出會令人難忘！」曹雅雯也預告，自己將於11月28日舉辦演唱會，屆時將設計與粉絲互動橋段，觀眾可將問題寫在紙條上，她將於台上親自回應，期望讓大家感受到最真誠的陪伴。

