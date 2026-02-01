曹雅雯爆瘦「雙頰凹陷」 粉絲驚認不出來：瘦到好可怕

曹雅雯1月30日分享在老家吃啤酒洋芋片的逗趣影片。翻攝自曹雅雯FB



台語金曲歌后曹雅雯2025年歷經喪父，以及一名新加坡恐怖女粉跟蹤騷擾，整個人低調許多。近日，她在社群上分享與家人一起吃啤酒口味洋芋片的逗趣影片，但粉絲大歪樓，看她雙頰爆瘦到快認不出她來，擔憂她的身心狀況。

曹雅雯30日在社群中分享生活影片，畫面中她脂粉未施、戴眼鏡，整個人相當居家，拿著近日爆紅的啤酒口味洋芋片試吃，還原度極高的調味，讓她驚訝到皺眉，表情相當生動，她接著遞了一片給媽媽，母女倆都玩得很開心。她在貼文中寫下，「在老家就是吃。樂事我服了你」顯示她在老家很放鬆的狀態。

不過，曹雅雯的可愛表情卻沒引起粉絲討論，反而都在關心她爆瘦的雙頰，、「怎麼變那麼瘦」、「認不出來是誰」、「妳瘦到讓人覺得好可怕，好像生病了」、「稍微胖一點臉頰比較好看」，也有人叮囑她多多照顧自己健康，好好休息吃營養的食物。

曹雅雯去年夏天歷經喪父，再加上工作壓力、長期受到新加坡瘋狂粉絲騷擾、辱罵，身心背負的壓力令粉絲們相當心疼。

