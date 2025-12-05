曹雅雯瘋狂粉絲終於被關入獄！曾當街尾隨拉扯 多次爆發激烈衝突

記者鄭尹翔／台北報導

台語歌后曹雅雯多年來遭受來自新加坡劉姓狂粉執著騷擾，案件一路從社群糾纏延伸至司法攻防，如今終於迎來最新進展。該名劉姓女子因多次違反法院核發的保護令，再度於12月3日被查證違規，法院隨即裁定羈押，並已送進大寮監獄服刑。這起糾纏多時的騷擾事件，總算在法律程序下有了明確定論。

曹雅雯長期遭到瘋狂粉絲騷擾。（圖／資料照）

曹雅雯先前多次遭到對方以未顯示號碼電話、假帳號訊息等方式干擾，甚至多次逼近她的工作與生活範圍，讓她不得不向法院申請保護令，要求劉姓粉絲不得在100公尺內接觸或靠近。然而劉女明知違法，卻仍多次重複侵擾，迫使案件進入更嚴格的司法處置。

稍早曹雅雯也在社群平台證實這項判決結果，透露：「劉女因12月3日再度違反保護令條款，目前得知最新進度是已羈押大寮監獄。」她坦言這段日子心驚膽顫，如今總算能稍微鬆一口氣，「短期間不會再有未知號碼跟假冒帳號騷擾了，我們靜待後續佳音。」並特別感謝警方、司法單位及所有朋友、歌迷在過程中的支持與協助。

此案也再次凸顯名人安全與跟蹤騷擾防治的重要性，提醒社會大眾重視保護令的法律效力，更不能輕忽任何形式的跟蹤與侵擾行為。隨著劉姓女子被羈押，這場困擾多時的騷擾風暴也暫告一段落。

