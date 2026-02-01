曹雅雯連遭喪父、狂粉騷擾 暴瘦現身引歌迷憂：要好好照顧自己

【緯來新聞網】金曲台語歌手曹雅雯近日透過社群平台分享返鄉日常影片，畫面中雖展現輕鬆自在的生活狀態，卻因外型明顯消瘦，引發粉絲與網友高度關注與擔憂，呼籲其重視健康，適當休息並補充營養。

曹雅雯連遭喪父、狂粉騷擾。（圖／曹雅雯IG）

曹雅雯於影片中現身老家，神情輕鬆試吃生啤酒口味洋芋片，配文寫道「在老家就是吃！」雖傳遞溫馨氛圍，卻因雙頰凹陷、體型明顯消瘦，引發留言區湧入大量關切。「妳怎麼瘦成這樣」、「希望妳一切安好」等訊息不斷，有人提醒她避免僅攝取零食，並建議儘早就醫。



曹雅雯近年歷經重大壓力，包括2025年6月喪父事件，以及長期遭新加坡籍女粉絲騷擾糾纏，情緒一度低迷。2025年8月更曾發生該名粉絲在街頭攔人事件。曹雅雯曾公開表示，失去父親後常在客廳地板痛哭，難以自我調適。



曹雅雯歌迷希望她在心理壓力沉澱後，能逐步回歸穩定生活。截至目前，曹雅雯本人尚未正面回應外界對其健康狀況的疑問，所屬經紀公司亦未對外發表說明。根據2026年1月的公開影片更新，尚未發現明確異常訊息，但相關影片下留言已累積數千則，粉絲們紛紛留言關心要曹雅雯「好好照顧身體」。

