曹雅雯遭狂粉跟騷1年多 突「翻白眼炸毛」曝1事！

娛樂中心／江姿儀報導



金曲歌后曹雅雯長期受到一名新加坡籍劉姓女粉絲騷擾，對方不僅多次透過社群平台發送死亡威脅、狂傳訊息，甚至親自飛來台灣，在車站堵人，拉扯過程中導致她指甲斷裂、手機掛繩損壞。種種行徑讓她忍無可忍提告，歷經司法程序，劉女曾二度被法院判刑。今（5日）稍早曹雅雯在個人社群曬出「白眼炸毛照」分享好消息，表示近日劉女因再次違反保護令而被羈押，特別向粉絲報平安。





曹雅雯遭狂粉跟騷突曬「整頭炸毛」照！翻白眼曝喜訊嗨喊：終於啊…

曹雅雯稍早公開好消息。（圖／翻攝自曹雅雯IG）

曹雅雯今（5日）稍早在IG發出限時動態，背景照片為她本人的自拍照，只見她一頭短髮凌亂炸開，翻著白眼、皺起眉頭，興奮表示「一早接到消息頭毛起飛，終於！！！！終於啊！！！」。她提到長期騷擾她的狂粉劉女本月3日因再次違反保護令，而「已羈押大寮監獄」。她向關心她安危的歌迷報告「各位親朋好友歌迷們放心，期間不會再有未知號碼跟假冒帳號騷擾了」，並感謝大家協助。

曹雅雯遭狂粉跟騷突曬「整頭炸毛」照！翻白眼曝喜訊嗨喊：終於啊…

曹雅雯長期遭新加玻籍狂粉騷擾，近日狂粉再次違反保護令而被羈押。（圖／翻攝自曹雅雯IG）

根據判決書回顧整起事件，新加坡籍劉女因喜愛曹雅雯，自2023年起開始頻繁透過社群平台、Email傳送訊息，遭到封鎖。劉女飛來台灣在車站堵曹雅雯，強行拉住她的行李、阻止離開；更多次傳送惡毒訊息，還揚言掌握她的住處位置。曹雅雯不堪劉女長期騷擾憤而提告，劉姓女子涉及跟騷、毀損、強制、妨害自由與恐嚇等罪，已於6月5日被判處有期徒刑6個月，得易科罰金，並驅逐出境。沒想到劉女8月又回到台灣堵人，出手拉扯，再次被員警逮捕；依《跟蹤騷擾防制法》違反保護令罪，劉女被判處拘役50日，得易科罰金。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

