曹雅雯遭瘋狂跟騷！新加坡女粉追到高雄 檢方火速聲押

金曲歌后曹雅雯長期遭新加坡籍劉姓歌迷騷擾，先前已向法院申請跟騷保護令並獲准。未料本月初曹雅雯前往高雄演出時，劉女竟出現在活動現場，嚇得曹立即報案。警方接獲通報後將劉女逮捕，檢方依違反《跟蹤騷擾防制法》向法院聲押獲准，目前劉女已被收押於看守所。

金曲歌后曹雅雯長期遭新加坡籍劉姓歌迷騷擾。（圖／警方提供）

警方指出，從去年開始，劉女便持續以社群媒體、訊息及多種管道干擾曹雅雯的生活，讓她身心俱疲，儘管多次報警並尋求法律協助，對方仍不斷糾纏，使得曹雅雯最終依《跟騷法》聲請保護令，盼能以法律劃清界線。

然而今年11月至12月間，劉女依然無視禁令，每天大量寄送電子郵件騷擾。直到12月3日曹雅雯赴高雄參與公益演唱活動時，劉女更直接跑到現場守候，使曹雅雯倍感威脅，當場報警請求協助，仁武分局警方迅速趕抵現場將劉女帶回。橋頭地檢署檢察官訊後認為，劉女明知有保護令存在卻仍故意接近被害人，行為持續且具再犯風險，因此向法院聲押並獲准。

金曲歌后曹雅雯長期遭新加坡籍劉姓歌迷騷擾。（圖／曹雅雯臉書）

橋頭地檢署補充，劉女先前曾因恐嚇與跟蹤騷擾罪遭新北地院判刑6個月，刑滿或獲赦免後須被驅逐出境；另因違反《跟蹤騷擾防制法》，也被台北地院判拘役50日。主任檢察官鄭子薇已協調新北與台北地檢署共同執行相關刑責，以防止劉女再次犯案，保障曹雅雯的安全。

