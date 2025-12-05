曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄

金曲歌后曹雅雯今（12/5）證實長年跟騷她的新加坡劉姓女狂粉已被羈押進大寮監獄。翻攝IG



金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。

劉女從2023年11月起，開始頻繁用Email、臉書和IG傳送與表演無關的訊息，讓曹雅雯不堪其擾，選擇封鎖。想不到，此舉引起劉女不滿，她開始傳送大量威脅騷擾訊息，甚至在今年2月來台，到高鐵板橋車站閘門前堵人，不僅強行拉扯曹雅雯，還意圖奪下手機防止他求救。

檢方事後將劉女送辦，今年6月被法院依恐嚇危害安全罪及強制罪判刑6月、命驅逐出境，沒想到8月竟又出現在西門町騷擾曹雅雯，事後對檢察官瞎稱，她是「想與曹雅雯和解，所以要阻止她報警。」台北地院10月依《跟蹤騷擾防制法》違反保護令罪，判處劉女拘役50日，可易科罰金。可上訴。

曹雅雯在「狂粉事件」後一度暴瘦，讓不少粉絲擔心，她今天一早在IG限動曬出「炸毛」照片，表示劉女因12/3再度違反保護令條款，目前得知最新進度是已羈押大寮監獄，她喊話親朋好友歌迷們放心，期間𣎴會再有未知號碼跟假冒帳號騷擾了，「我們靜待後續佳音，再次感恩各方協助！」

