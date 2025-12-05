曹雅雯長期遭恐怖女粉絲騷擾 突收到消息「苦難暫停」：終於！

金曲台語歌后曹雅雯長期遭新加坡籍劉姓女粉絲糾纏。（圖／趙文彬攝）

金曲歌后曹雅雯長期遭一名新加坡籍、年約30歲的劉姓恐怖女粉絲跟蹤騷擾，對方直接飛來台灣到處圍堵她，更影響她周遭親友生活，讓她火大提告，今年6月劉女被判5罪將驅逐出境。曹雅雯最近又公開案件新進展，劉女因再次違反保護令，經法院裁定已被羈押於大寮監獄，讓她開心到形象都不顧、曬出頭髮亂飛的日常照。

曹雅雯今日在社群平台Instagram發布限時動態，曬出一張頭髮亂飛的自拍照，開心地寫下，「一早接到消息頭毛起飛，終於！！！！終於啊！！！」並在底下公布她被恐怖女粉絲騷擾案件的最新進度，劉女因12月3日再度違反保護令條款，「目前得知最新進度是已羈押大寮監獄」。

廣告 廣告

因此，曹雅雯請各位親朋好友和歌迷們可以放心，這期間不會再有未知號碼跟假冒帳號騷擾，也請大家靜待後續佳音，最後感恩各方協助。從曹雅雯字句和大方曬出不顧形象的生活照，足見她有多開心收到這個好消息。

曹雅雯透露，長期騷擾她的女粉絲已被羈押。（圖／翻攝自曹雅雯Instagram）

據悉，該名恐怖粉絲劉女飛來台灣「追星」，屢屢出現在曹雅雯活動現場，甚至發生拉扯衝突，還曾傳訊息威脅「願曹雅雯被車撞死」，加上曹雅雯親友也受害，曹雅雯對劉女提告；今年6月曹雅雯透露，劉女涉及跟騷、毀損、強制、妨害自由、恐嚇等罪，被判刑6個月，可易科罰金，並裁定刑滿後驅逐出境。

但劉女後續又違反保護令，被依犯《跟蹤騷擾防制法》罪嫌，諭知5萬元交保；但劉女因無力籌錢，改限制住居於旅社。但北檢隨即啟動防逃機制，由移民署將她帶到案。檢察官認定其仍有重複犯行之虞，再度聲請羈押，又被台北地院裁定以8萬元交保，並限制其出境、出海，若未籌足保金，將直接改為羈押。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

老師我的作業被鹿吃了！小鹿突襲教室嚼試卷 學生全場驚呆：吃透知識點

陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」 網驚：《我可能不會愛你》是真的

Joeman戀情疑曝光！他被問戀情尷尬笑認 網友神比對照抓包「杜拜密遊網美」