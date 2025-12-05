曹雅雯鬆口氣 女粉絲違反保護令遭羈押進大寮監獄

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯遭來自新加坡的劉姓狂粉騷擾多時，甚至鬧上法院。今天傳出最新消息，由於劉姓粉絲再次違反保護令，目前已經被羈押送進台灣的監獄。

曹雅雯。(資料照，記者陳奕全攝)

曹雅雯先前對劉女提出保護令申請，要求不得靠近她100公尺的範圍，未料狂粉仍數次違反規定。

曹雅雯稍早在社群證實：「劉女因12月3日再度違反保護令條款，目前得知最新進度是已羈押大寮監獄。」她心有餘悸地說：「各位親朋好友歌迷們放心，短期間不會再有未知號碼跟假冒帳號騷擾了，我們靜待後續佳音。」再次感謝各方的協助。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

震撼彈！朱孝天真的掰了 F4新成員是天團成員

范姜彥豐談定離婚？粿粿要求「放過王子」 贍養費金額曝

中職》Good Goodbye！揮別統一獅 林岱安7年大約加盟富邦悍將

陳珮甄被控性騷作家H成立 悔：原本一輩子都不會說

