曹雅雯「台南味教學」助陣！ 台語新人自掏六位數做歌 淚憶北漂心情

四季線上／陳軒泓 報導

藝人冬天 Grace 去年主動向前經紀公司提出解約後，一度以為音樂之路就此畫下句點，沒想到卻在低潮中完成全新台語創作〈一聲失禮〉，單曲選在聖誕節推出，回憶起創作過程，冬天 Grace 坦言過去多次嘗試寫歌都以失敗告終，讓這個夢想慢慢變成一種遺憾。直到某次在朋友的建議下再次提筆才終於寫出〈一聲失禮〉最初的版本，歌詞描寫的是她獨自來到台北追夢的心情。即便當時的作品並不成熟，卻在分享給別人時邊說邊落淚，也因為對方的一句話——「你可以把你現在的情緒記錄下來」，讓歌曲真正誕生。

冬天 Grace推出首支台語自創曲

身為正港台南人的她，一開始就決定要用台語來述說這段心路歷程，人生第一首自創曲更邀請到金曲歌后曹雅雯擔任配唱製作人，冬天提到國中時期因爲看選秀節目《明日之星》開始喜歡曹雅雯，長大後也一路關注著她的每個作品。因為認為曹雅雯對於「北漂追夢」的勇氣想必也能感同身受，於是鼓起勇氣透過 IG 私訊發出邀請，曹雅雯在聽過 demo 後也點頭答應擔任配唱製作人，讓她受到非常大的鼓舞。

冬天 Grace邀請偶像曹雅雯擔任配唱製作人

冬天自掏腰包六位數完成歌曲製作，錄音當天僅花了三個多小時就完成，連她自己都相當驚訝。冬天苦笑表示真正卡關的不是歌唱技術，而是因為從沒有受過專業音樂訓練的不自信，讓她內心壓力山大。所幸配唱製作人曹雅雯總能用幽默又生活化、充滿「台南味」的方式解釋，讓她一秒聽懂也慢慢放下緊張的心情。而被問到未來是否還有想合作的對象，冬天毫不猶豫笑說，最大的願望就是能和二姐江蕙合作，表示自己真的是從小聽她的歌長大的，二姐的聲音更是陪她走過很多人生的重要階段。

冬天 Grace自掏六位數資金出單曲、拍MV

