曹雅雯「台南味教學」助陣！ 台語新人自掏六位數做歌 淚憶北漂心情
四季線上／陳軒泓 報導
藝人冬天 Grace 去年主動向前經紀公司提出解約後，一度以為音樂之路就此畫下句點，沒想到卻在低潮中完成全新台語創作〈一聲失禮〉，單曲選在聖誕節推出，回憶起創作過程，冬天 Grace 坦言過去多次嘗試寫歌都以失敗告終，讓這個夢想慢慢變成一種遺憾。直到某次在朋友的建議下再次提筆才終於寫出〈一聲失禮〉最初的版本，歌詞描寫的是她獨自來到台北追夢的心情。即便當時的作品並不成熟，卻在分享給別人時邊說邊落淚，也因為對方的一句話——「你可以把你現在的情緒記錄下來」，讓歌曲真正誕生。
身為正港台南人的她，一開始就決定要用台語來述說這段心路歷程，人生第一首自創曲更邀請到金曲歌后曹雅雯擔任配唱製作人，冬天提到國中時期因爲看選秀節目《明日之星》開始喜歡曹雅雯，長大後也一路關注著她的每個作品。因為認為曹雅雯對於「北漂追夢」的勇氣想必也能感同身受，於是鼓起勇氣透過 IG 私訊發出邀請，曹雅雯在聽過 demo 後也點頭答應擔任配唱製作人，讓她受到非常大的鼓舞。
冬天自掏腰包六位數完成歌曲製作，錄音當天僅花了三個多小時就完成，連她自己都相當驚訝。冬天苦笑表示真正卡關的不是歌唱技術，而是因為從沒有受過專業音樂訓練的不自信，讓她內心壓力山大。所幸配唱製作人曹雅雯總能用幽默又生活化、充滿「台南味」的方式解釋，讓她一秒聽懂也慢慢放下緊張的心情。而被問到未來是否還有想合作的對象，冬天毫不猶豫笑說，最大的願望就是能和二姐江蕙合作，表示自己真的是從小聽她的歌長大的，二姐的聲音更是陪她走過很多人生的重要階段。
【看更多】
傅子純買新房！演藝圈好友來作客「內裝意外曝光」坦言搬家是為了兩個小孩
白冰冰吐「多年不談戀愛」震驚內幕！本人認了曾愛《冰冰Show》1成員
Kep1er 一年來台三次！震驚台粉「韓文太好」 演唱會唱到不想走
【綜藝精選】歌唱選秀《全能歌手》線上立即看
【FastTV飛速看】精彩節目直播不中斷👉點擊前往
更多四季線上報導
黃文星「下台一鞠躬」感性告別《好運來》！親曝「一定有」新作品引網期待
《綜藝大集合》胡瓜自爆明年計畫！主持群震驚急喊不要 阿翔吐「三字」回應
「蜜雪薇琪」蜜雪獨自現身！出席活動「少了薇琪」原因曝 她認：有點小寂寞
其他人也在看
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 33
楊丞琳回台灣吐心聲爆「想離開演藝圈」！震撼原因全說了
娛樂中心／綜合報導歌手楊丞琳12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，睽違多年在台灣與粉絲近距離互動，現場氣氛熱烈。近年將工作重心移往中國的她，再度站上台北舞台也格外感性，向滿場歌迷深情喊話：「想讓你們知道，我真的沒有偏心，你們一直都在我心裡」。楊丞琳也在見面會上談及對未來的想法，提到若有一天離開演藝圈，希望歌迷們仍能好好過自己的生活。相關發言隨後在中國社群引發討論，不少網友湧入留言「姊不准退圈」，展現對她的不捨與支持。民視 ・ 4 小時前 ・ 13
古天樂《尋秦記》延續「三女共侍一夫」 3女神凍齡現身、她被讚「20年沒變」
電影的《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，確定於2026年1月9日天命回歸、全台上映。在電影版中古天樂和林峯也重新詮釋主題曲〈天命最高〉，歌曲一出，讓粉絲直呼回憶再現，非常感動！鏡報 ・ 3 小時前 ・ 6
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 13
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。鏡報 ・ 1 天前 ・ 22
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 42
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
新聞傳真／自稱凱渥男模、漢堡名店創辦人 軟飯大叔周旋三女騙千萬
軟飯大叔自稱凱渥男模，周旋3女之間，還騙走上千萬元！本刊接獲一名Ａ小姐投訴，表示2年前透過交友軟體，認識自稱前凱渥男模的楊姓男子，2人交往期間，楊用各種理由向她借了2百多萬元，直到債主上門，她才得知楊沉迷德州撲克，欠下不少賭債。更扯的是，自稱單身的楊，還同時與另外2名女子同居、結婚、生子，也向2女借了上千萬元未還，Ａ小姐不甘人財兩失，上個月自殺未遂，送醫治療出院後，已報警提告，希望不要再有下一個被害人。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 1
宋威龍新劇超多！《驕陽似我》化身「霸道總裁」 搭趙今麥談戀愛
大陸男星宋威龍從2025年底至2026年將有多部新劇陸續播出，為觀眾帶來多樣化的角色演繹。在改編自顧漫同名小說的《驕陽似我》中，宋威龍化身霸道總裁，與趙今麥談起甜蜜戀愛，劇情圍繞誤會與情感發展展開。同時，他還將在《野狗骨頭》中與張婧儀搭檔，上演一段非血緣兄妹間的深刻情感與救贖故事，呈現不同於以往的演技面貌。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
《大濛》真的下檔了？訂票一查「全消失」 片商急發聲澄清
電影《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，在強片接連上映的競爭局勢下，憑藉動人口碑持續發酵，票房累積至今正式突破6千萬大關。不過近日卻有民眾準備預訂週末場次時，意外發現訂票系統顯示「沒有場次」，一度嚇壞。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。先前Lulu出席活...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
胡瓜逛菜市場婆媽激動！往他身上狂塞大魚 「要吃什麼都不用錢」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持，本周（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將MIX新...FTNN新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 1
唱完台中又飛成都！阿信為F3拼命救火 無縫接軌行程粉絲心疼
F4合體話題持續延燒，缺席巡演的朱孝天近期多次透過網路發聲開嗆，掀起不小風波，沒想到昨晚態度急轉，突然改口公開致歉。與此同時，五月天主唱阿信以實際行動力挺「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，不僅現身上海站演出，更被發現下個月成都站的報批文件中，同樣列有阿信的名字。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 17
分手又復合！E級女星明年結婚 瘋傳男方逼婚「揍到答應」她發聲了
女星徐冬冬擁有E級罩杯的火辣身材，在中國更被封為「第一美胸」，近日，徐冬冬被陸媒曝光將跟大15歲男星尹子維在明年舉辦婚宴的喜訊，不過就在眾人恭賀之際，卻傳出男方暴力逼婚的傳聞，對此，徐冬冬也給出回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
王ADEN陷爭議發聲沒用！台北、宜蘭跨年演出被取消 連校唱也沒了
王ADEN臭臉又公審學生風波延燒，繼台北觀傳局昨（23）日宣布取消其演出機會，原本還有宜蘭跨年場表演機會的王ADEN，也遭宜蘭市公所發聲表示，基於安全及秩序考量，並避免模糊活動主軸，將安排其他節目內容替代。隨後雲林科技大學也在社群平台Threads發聲，原先王ADEN為聖誕晚...CTWANT ・ 2 天前 ・ 31
「90年代女神」楊采妮51歲素顏曝光！齊肩長髮配甜美笑容，小紅書生活照美到像大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 1 天前 ・ 4