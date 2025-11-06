曹雨婷領軍台北市演藝工會 跨國匯聚好萊塢、法國與台灣影人

演藝工會理事長曹雨婷率領公會夥伴主辦高峰會。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕由台北市演藝工會主辦的「2025第二屆IFTCCCS國際影視內容文創高峰會」今(6日)登場，今年以主題「黑暗陰影：從好萊塢到台灣的驚悚創作」為焦點，集結來自美國、法國與台灣三地影視導師與創作者，探討影像敘事如何跨越文化邊界，成為國際共通語言。

理事長曹雨婷表示：「影視創作不只是技術，更是文化交流的力量。透過這樣的對話，台灣能從世界汲取靈感，也讓世界看見屬於台灣的創作靈魂。」她強調，台灣擁有無數優秀創作者，只缺一次被世界看見的機會，「這場高峰會不只是知識交流，更是一場信念的傳遞，讓我們相信，台灣的影像也能成為世界的語言。」

活動邀請三位國際級講師交流經驗，包括好萊塢《七夜怪談》知名製作人Mike Macari分享從劇本開發到國際市場的製作思維；榮獲兩屆金鐘獎最佳剪輯、並入圍金馬獎的高鳴晟，深入解析電影與影集的節奏差異；來自法國La Fémis電影學院的導演François Chang則以歐洲藝術視角探討靈感如何轉化為影像語言。

高峰會現場座無缺席，學生也熱烈跟主講人Mike互動。(記者侯家瑜攝)

現場座無虛席，學生幾乎坐滿。Mike分享自己從電影助理到製作人的心路歷程，會場同步提供QR Code免費翻譯機，互動熱烈。學生們踴躍發問，氣氛活潑，充滿國際交流氛圍。

曹雨婷也親自坐鎮會場，工會夥伴全力支援，甚至邀請安全顧問與保鑣團隊協助維安，展現對活動的高度重視。她表示，希望透過跨國、跨領域的對話，為台灣影視產業注入新能量，「未來我們要的不只是被看見，而是讓世界記住台灣的影像力量。」

