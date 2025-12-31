曼哈頓布萊恩公園 驚傳隨機傷人案 44歲加拿大遊客無故被刺傷

曼哈頓布萊恩公園附近發生隨機傷人案，案發時間正值晚間下班及遊客人潮高峰時段。圖為布萊恩公園旁的路口，人潮洶湧。(記者許君達╱攝影)

一名來自加拿大的遊客近日在曼哈頓知名觀光區布萊恩公園(Bryant Park)附近被刺傷，嫌犯仍在逃。根據警方的初步分析，該案件屬於隨機襲擊案。

警方表示，案件發生在29日晚間5時30分左右，正值中城地區下班與觀光人流高峰疊加的時段，案發地點為布萊恩公園西南角的第六大道交西40街處。44歲的男性受害人說，他當時正在彎腰繫鞋帶，忽然感到左腿劇痛，隨後走進附近的商店查看情況，才發覺自己被人持刀刺傷並大量出血。受害人隨後報警並被送醫，目前無生命危險。

根據受害人的回憶，他當時專注於繫鞋帶，完全沒有看到襲擊者的身影。調查人員根據他和目擊者的證詞初步判斷，本起襲擊案的犯罪動機不明確，較有可能屬於隨機傷人。

案件目前正在調查中，警方尚未公布嫌犯特徵等識別信息，但呼籲知情民眾積極提供破案線索。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，或透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

曼哈頓中城是紐約重要觀光地，年底節慶期間人氣更旺，包括布萊恩公園冬季市集、溜冰場，以及洛克菲勒聖誕樹等傳統公共活動，均在此舉辦。

