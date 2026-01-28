曼哈頓這家法式烘焙坊 糕點美得太犯規

位於紐約曼哈頓東村的Petit Chou烘焙坊，稱其糕點靈感來自法國，尤其擅長泡芙，外層輕盈酥脆，內裡柔軟綿密，完美中空能填入各式奶油餡料與風味。美食網站Tasting Table報導，這家烘焙坊店內的陳列櫃媲美巴黎糕點店，琳瑯滿目的長條狀「閃電泡芙」（eclairs）與維也納甜酥麵包（viennoiserie）美得近乎不真實。Petit Chou在社群平台Instagram的頁面盡是烘烤至深金黃色的糕點，層層疊疊的油酥麵皮，精緻得讓人以為是AI創作，而非精湛烘焙技藝的成果。

廣告 廣告

店內除可頌、丹麥酥、肉桂捲等經典品項外，更推出創意之作，亮點包括提拉米蘇泡芙，將雙層巧克力泡芙注入咖啡奶油與咖啡果醬，再加上馬斯卡彭鮮奶油；以及雙重巧克力可頌，以無數層巧克力千層麵皮，內嵌巧克力棒烘烤後，再注入濃郁巧克力奶油餡。

該烘焙坊亦供應鹹點，如早餐可頌三明治，將炒蛋、培根與美式起司夾入可頌麵包中，巧妙致敬紐約知名熟食店的三明治；另有香蔥奶油起司丹麥酥，以方形千層可頌撒上綜合貝果香料，頂層鋪滿香蔥奶油起司。

糕點映照紐約風情並隨季節更替

除小巧可口的糕點外，Petit Chou還供應四吋迷你蛋糕、色彩繽紛的各色泡芙與馬卡龍，以及同樣令人驚豔的八吋大蛋糕。Petit Chou還經常推出季節限定品項，如秋季的南瓜丹麥酥、蘋果派泡芙與南瓜餅乾奶油蛋糕；冬季則以華麗手法演繹傳統法國聖誕樹幹蛋糕（bûche de Noël），如薑餅梨版本，融合薑餅蛋糕、香緹與香草奶油，佐以糖煮西洋梨。

社群平台Reddit的用戶對Petit Chou讚不絕口，有網友表示，Petit Chou是他在紐約最愛的烘焙坊之一，每樣品嚐過的點心都極其美味，特別是巧克力曲奇、可頌，但最愛的是開心果閃電泡芙。Instagram粉絲們亦表認同，有人稱讚糕點「堪稱藝術品」；還有人說，美味程度遠超視覺表現。Yelp上的評論亦呼應這一觀點，有用戶稱，Petit Chou絕對是隱藏版名店，其閃電泡芙既出眾又美味。

更多世界日報報導

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠