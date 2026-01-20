曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

愛美之心人皆有之。在醫美技術逐漸成熟的當下，透過雷射激光、針劑注射等方式提升容貌已稀鬆平常。然而隨著紐約州、市府加強審查，愈來愈多「醫美診所」(Med Spa)因涉嫌違規而被處罰甚至取締；一名華人醫美業者坦言，行業亂象叢生，「逾半診所沒有資質」。

醫美對Amy(化名)而言並不陌生，透過中文社媒小紅書，她找到位於曼哈頓中城的韓國城(Ktown)的一家醫美診所，滿以為在如此繁華中心地帶「不會有無證行醫」，且看到店門口擺放多張證書，便陸續在此做了水光針及雷射光電項目。

但這些美容項目並未為Amy帶來想要的效果，「但因為我做的次數少，所以起初覺得就是沒持續做的原因」。直到一次唇部填充物注射讓Amy覺得極其不適，她才起疑。Amy說，「很醜就算了，主要很不舒服，異物感一直不消」。本次唇部注射要價逾千元，而Amy累積在該診所消費已有近萬元。

醫生、護士都沒執照

隨後，Amy在網上查詢診所內擺放的註冊護士(Registered Nurse)執照，卻發現名字對不上；「我覺得很不對勁，查了一遍之後發現這家店什麼執照都沒有，沒有醫生，沒有護士」。在Amy於小紅書上就此發布的「避雷貼」後，湧現了更多受害者；「有激光燙傷的，還有額頭填充坑坑窪窪的，聯繫我的受害者有20多人」，Amy說，這些受害者均有意願提出集體訴訟。

Amy表示，她們已向多個政府部門投訴，並收到診所所在選區市議員跟進調查的回覆。但截至發稿，這家診所並未回應本報對於醫療資質的查詢。

根據紐約州法律，包括肉毒桿菌在內的任何藥物或填充物注射，溶脂抽脂，超音波療程，以及雷射除毛外的任何雷射療程，均屬醫療服務。而醫療服務依法僅能由持專業醫療執照者執行，如肉毒桿菌需由醫師(physician)、執業護士(nurse practitioner)或助理醫師(physician assistant)施打，註冊護士則需有醫師監督。

而在谷歌地圖上被歸為醫美類的診所，在紐約市共有約600家。而醫美業快速發展之際，混水摸魚的違規者不少。2025年12月，紐約州、市監管機構聯合發布的報告指出，紐約市接受檢查的15家醫美診所均存在缺乏適當醫療執照、專業監督或基本安全措施的情況。本月稍早，州府再度發表警示，指調查醫美合規的第一階段，已在223家相關商戶中查獲涉嫌違規者87家。

偷從境外帶藥施打

一名不願透露姓名的華人醫美業者表示，如今紐約醫美業亂象叢生，有偷偷從境外帶藥入境施打、宣稱某地名醫空降坐診的「跑單幫」，也有僅掛醫師之名、實則無專業人士監督的「借牌店」；「這種違規、無資質的從業商家起碼占總數一半以上」。

而對於政府加大監察力度的舉措，資質透明的佐登微爾醫美診所(Jourdenwell Aesthetics)執行長Eva Chen則表示「舉雙手贊成」。「消費者在選擇醫美診所時應該非常謹慎，確保選擇有正規執照的診所，有專業培訓和資格認證的醫療團隊」，她也呼籲醫美行業應該加強信息公開和透明度，以維護消費者權益，「只有透過業者、消費者和政府多方努力，才能制止醫美市場的亂象」。

同樣，美國皮膚科醫學會協會(AADA)及紐約州皮膚科暨皮膚外科學會(NYSSDDS)均於日前呼籲州府通過立法，要求醫美診所及其他外觀改善相關業者，包括美容、美甲商家，必須清楚揭露其未取得醫療執照的情況，並在設施內公開張貼相關資訊。

該協會發表的聲明中指出，消費者往往低估醫美診所服務程序的嚴肅性，「事實上，即使某些美容療程看似簡單，要安全地執行，仍需對皮膚的結構與功能具備深入理解」。

讀者可在州府官網上查詢各醫美項目所需執照類型，shorturl.at/wOCns，並透過州教育廳網站查核醫師及護士執照shorturl.at/DvIyy。

