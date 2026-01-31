曼喬尼逃過死刑！跟蹤埋伏槍殺聯合健康保險執行長，為什麼能獲得免死金牌？

涉嫌埋伏跟縱並槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）的27歲長春藤名校畢業生曼喬尼（Luigi Mangione），30日從聯邦法院獲得一項重大裁決，或也能稱為勝利：他、將不會面臨死刑審判。

法官同時裁定，檢方所掌握的有力證據，包含曼喬尼當時在麥當勞被捕時，背包內的所有物品，將可以在後續法庭上展示。

為何讓他逃過死刑？

紐約曼哈頓聯邦法院法官加奈特（Margaret Garnett）日前裁定，撤銷檢方提出的「持槍犯下謀殺」指控。該罪名原本是案件中唯一可能導致死刑的聯邦罪行。法官指出，該項指控在法律構成上存在「重大缺陷」，因此不符審理要件。

年僅26歲的盧伊吉・曼喬尼（Luigi Mangione），在紐約希爾頓酒店外射殺聯合健康保險執行長湯普森。（美聯社）

檢方認為，曼喬尼犯下的「跟蹤騷擾罪」（Stalking）」，就是那項暴力犯罪。但法官駁回這個說法，嘉奈特法官指出，雖然此案結果是致命的，但在法律定義上，「跟蹤騷擾」並不必然符合聯邦法規對暴力犯罪的定義。

理論上，一個人可以在不使用物理武力的情況下，跟蹤受害者，即便受害者最終因此死亡。嘉奈特坦言，這項裁決可能讓一般大眾、甚至許多法律人感到「痛苦且奇怪」（tortured and strange），但她必須遵循最高法院的判例。

不過，這項裁定並不代表曼喬內就此脫罪。檢方仍將依據聯邦「跟蹤致死」相關法條起訴，一旦定罪，最高刑度為「終身監禁不得假釋」。聯邦案件的陪審團遴選，預計於9月8日展開，開庭辯論則安排在一個月之後。

紐約街頭有民眾張貼海報，呼籲政府「釋放」年僅26歲的槍手曼喬尼（Luigi Mangione）。（美聯社）

此外，曼喬內在州一層級、仍須面對紐約州提出的二級謀殺罪審判，形成聯邦與州政府雙軌並行的司法程序。

辯方重大挫敗

雖然成功躲過死刑，但曼喬尼的防線也遭到重擊。辯護律師曾試圖提出「非法搜查」為由，要求法院排除、曼喬尼當初在賓州麥當勞被捕時，警方從其背包搜出的證物，但法官嘉奈特駁回這項請求。這也意味著，屆時陪審團將會看到背包內對曼喬尼極為不利的證據，包含：

一把手槍與消音器。

裝滿子彈的彈匣。

各類書面文件（包含針對醫療體系的控訴）。

iPhone 與電子儲存裝置。

雖然死刑選項暫時被移除，但不排除檢察官仍會對裁決提出上訴。值得注意的一點，現任司法部長邦迪（Pam Bondi）曾明確指示，要求檢察官在此案求處死刑，試圖藉此達成殺雞儆猴的效果。

案件背景：震撼全美的街頭槍殺案

身為聯合健康保險執行長的湯普森，2024年12月在紐約市中心，準備出席投資人會議途中，遭人當街槍殺身亡。該事件震驚美國金融與醫療保險界，也迅速引發社會高度關注。案件曝光後，除了普遍的譴責兇嫌聲浪，也意外在部分群體中引發，對現有美國醫療或保險體系的強烈不滿情緒，使案件成為高度爭議性的公共議題。

