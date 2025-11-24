曼德勒寺院學校發放 心靈資糧伴重建
緬甸三月底受強震重創，許多寺院與家庭受到影響，還在重建生活中。慈濟志工送物資到曼德勒的白雅布寺院學校，讓教育與希望不中斷。
在白雅布寺院學校，孩子們整齊排排坐，一張張小臉帶著期待，等待慈濟志工發送物資。自3月28號緬甸強震以來，災區仍在重建，志工以溫柔話語揭開這場溫馨的關懷行動。
慈濟志工 欽珊達受：「不分種族 不分宗教，都給予大家幫助， 守護世界所有的眾生。」
志工鼓勵大家，口說好話，心想好意，身行好事。靜思語的力量，觸動了怡丹達昂反思。
家長 怡丹達昂：「就像志工們說的， 我也只想說好話， 無論對誰 我都想和氣地說話，即使心裡感到生氣， 我也會選擇保持善意， 如果有布施的心願， 我也總是抱著這樣的想法。」
同樣被感動的，還有瑪惟惟倫。志工溫暖伸援，給了她面對困境的勇氣。
家長 瑪惟惟倫：「我很感動 無論信仰是否相同， 我們都同在一片天空下， 如同一家人， 這話說得一點沒錯， 現在大家也都在互相幫助。」
寺院住持法師 烏索蒂巴拉：「看到孩子們的家庭(得到幫助)， 我也感到非常欣慰， 感謝慈濟團隊的捐贈，沒有任何其他團體曾這樣捐助，想到我們寺院因慈濟的幫助提升， 內心就充滿了歡喜。」
老師分享，教育能改變人生。
老師 某蔑杜：「我們能給予的只有知識布施， 我們無法像你們這樣捐物資， 你們來做了我們做不到的事， 我們深感感謝與欣慰。」
每位師生都能領到24公斤的大米、1公升的食用油與1套文具。志工的支援與陪伴，鼓勵孩子們安心就學。
慈濟一直在！曼德勒寺院學校發放
曼德勒震災援建 雅德娜板欽寺院學校宿舍啟用
