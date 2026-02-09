曼德森涉艾普斯坦案風波延燒 施凱爾面臨黨內去留壓力

隨著前駐美大使曼德森(Peter Mandelson)與已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)關係的更多細節曝光，英國首相施凱爾(Keir Starmer)正面臨工黨內部要求下台的壓力，政治危機持續擴大。

美聯社報導，施凱爾上任僅19個月，近日已失去多名核心幕僚支持。其幕僚長麥斯威尼(Morgan McSweeney)8日請辭，為建議任命曼德森負起責任；通訊主管艾藍(Tim Allan)也於今天(9日)辭職，稱是為了讓首相重建團隊。

唐寧街表示，施凱爾並未考慮辭職，仍專注處理政務。不過，蘇格蘭工黨領袖薩瓦爾(Anas Sarwar)預計公開呼籲施凱爾下台，恐引發更多黨內重量級人物跟進。

這場政治風暴源於施凱爾知悉曼德森曾與艾普斯坦來往，但仍於2024年任命其出任駐美大使。施凱爾已於去年9月解除曼德森職務，並為「相信其說法」公開致歉。警方目前正調查曼德森是否涉及公職不當行為，但尚未提出起訴。

在反對黨抨擊與民調落後壓力下，施凱爾預計與工黨議員會談，試圖挽回黨內支持，穩住首相地位。