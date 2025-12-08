曼樺老師發布《丙午馬2026年運程全攻略》 完整解析馬年趨勢與開運指南 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

河洛派嫡傳弟子、智陽堂生命哲學環境科學負責人曼樺老師，於 10 月 27 日推出全新著作《丙午馬2026年運程全攻略》，全面解析 2026 丙午馬年的整體趨勢。本書結合全球局勢觀察與命理布局，提供十二生肖化煞、轉運的實用指引，協助讀者在新年度開運迎祥。

書中除詳盡說明九宮飛星與辦公、居家風水布局外，也精心整理十二生肖幸運色，以及提升財運、感情運與人緣的有效方法，讓讀者在招財、旺桃花、增人緣上更得心應手。特別的是，曼樺老師更首度公開「十二生肖五行開運料理」，以飲食入手，讓好運從日常養成。

曼樺老師自述與命理的緣分深厚，曾以三天時間掌握《易經》六十四卦精髓，並在九個聖筊的指引下投入命理道路。她不僅是河洛派嫡傳弟子，更身兼兩岸知名命理與風水顧問、作家、文化創意策劃人與媒體人，長年致力協助大眾知運、掌運、創運。

《丙午馬2026年運程全攻略》新書發表會於 12 月 8 日下午在時報本鋪舉行，現場星光熠熠。寶奇生技董事長黃志博、東森集團顧問、台灣港務公司董事、暢銷作家唐玉書、富邦產物資深專案經理張冲明、自然力高爾夫學院創辦人陳一誠、台灣世界夫人發展協會理事長孫妤舒、春暉映像有限公司孔繁芸與陳俊榮董事長，以及電影《突破－三千米的泳氣》導演安景鴻等多位嘉賓皆到場支持，分享與曼樺老師的深厚情誼。

發表會上，曼樺老師也帶來最受關注的 2026 運勢重點，包括「2026 馬年密碼」、「哪些生肖需特別注意」、「事業與財運大翻身前三名生肖」、「2026 最受矚目的政治人物面相」，以及「最強開運祕法限量公開」等主題，為現場讀者帶來第一手的新年運勢洞察。

