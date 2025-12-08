曼樺老師「2026運程全攻略」好友主播唐玉出書見證「做好事」的奇蹟產生器

唐玉書主播（右）新書發表會／主辦單位提供

命理學家曼樺與產業跨域專家顧問唐玉書--攜手同框分享如何以智慧與心態，駕馭自己的人生航道。曼樺老師發行年度鉅作《丙午馬 2026 年運程全攻略》。

曼樺老師的著作，向來是人們在年度交替之際，調整步伐、趨吉避凶的重要參考。2026 年攻略，不僅完整呈現丙午馬年的整體脈動，更詳盡解析了十二生肖如何化解太歲，收錄了實用的幸運色搭配、招順財、旺桃花的實用方法，甚至提供了調理五行開運料理的食譜，旨在透過全方位的整合，暢旺興盛一整年。

廣告 廣告

唐玉書表示，與曼樺老師緣分要從我今年的新書發表會說起。正是在那場合，促成了這段美好的姻緣，所以我的第一個身分，就是這段合作的「媒人」。第二個身分，我是「見證者」。為什麼呢？因為我剛好邁入「五十知天命」的階段，知命、論命，正是曼樺老師的專長。我們讀這本書，除了理解命運、學會趨吉避凶，更重要的是看見「命」與「運」：一個先天、一個後天。讀曼樺老師的新書之餘，也別忘了看看唐玉書的《奇蹟產生氣》。唐玉書也說，龍年需要正能量，人家說九死一生，關鍵在於你有沒有那個智慧與正向力量，去看到那百分之十的「生」。很多人只盯著百分之九十的「死」，對不對？

唐玉書他也特別提及「做好事，必有好運」的信念。她以行動者的視角，為曼樺老師的命理智慧提供了最堅實的佐證：運勢的指引是地圖，而積極的態度與良善的行為，才是推動人生羅盤前進的實質動力，體現了「知命」與「創運」之間的邏輯關係 -- 命理指出了可能的流向，而個人的正念與行動，則決定了結果的奇蹟。