「曼波新城疊石藝術季」奪台灣活動卓越獎 花蓮海岸藝術品牌躍上國際

▲「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」，以自然景觀結合創意藝術的獨特呈現方式，榮獲「台灣活動卓越獎」公共服務活動佳作的肯定。

【記者 周澄予／台北 報導】以太平洋海岸線為舞台、結合自然地景與當代創作的「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」，以友善環境的策展理念與獨具花蓮風格的地景藝術美學，榮獲「台灣活動卓越獎」公共服務活動佳作肯定。主辦單位花蓮縣政府與新城鄉公所今（4）日於台北國泰萬怡酒店出席頒獎典禮，象徵這座由海風、石材與國際藝術家共同編織的藝術季，已成功躍升台灣最具代表性的海岸藝術品牌之一。

觀光處長余明勲及新城鄉公所農業暨觀光課長賴志明一同代表出席頒獎典禮，觀光處長余明勲表示，感謝台灣活動發展協會的肯定，「曼波新城太平洋國際疊石藝術季」串連在地文化、自然環境與國際藝術家創作，以友善環境方式推動大型活動，充分體現「取之自然，用於自然，最終回歸自然」的永續理念，也展現花蓮的自然美感，也吸引國內外旅客到訪，成功讓花蓮的海岸風景成為創作舞台，目前已著手規劃明年度藝術季活動，將延伸海岸藝術特色，加入更多創新展演與國際交流，持續以嶄新的方式與大家見面，誠摯歡迎全國遊客前來花蓮，感受太平洋的壯闊與藝術交織的魅力。

廣告 廣告

余處長表示，國際疊石藝術季，邀請國際藝術家參與，取之於自然、用於自然、消失於自然，符合永續理念，審查委員也認可具備潛力，建議可向英國愛丁堡、美國德州知名疊石活動學習，余處長也特別強調，疊石活動源自在地文化，早期由在地社區、業者陳建貴老師發起，逐步擴大為國際型活動，感謝所有夥伴，一起將花蓮疊石文化發揚光大。

「台灣活動卓越獎」從全台各領域活動中，根據「行銷力」、「影響力」、「創新力」、「永續力」四大指標進行評選，本次獲獎的疊石藝術季，以在地石材、七星潭社區與藝術作為創意核心，導入藝術家創作、互動展區以及環境教育，打造兼具美學與永續理念的活動模式，疊石藝術季僅舉辦第二屆即獲得此殊榮，實屬難得。

活動不僅呈現藝術成果，也同時推動人才養成與在地產業合作，從創作、展演、導覽，到友善環境的永續理念，透過縣府與社區、業者及藝術團隊的協力合作，今年的疊石藝術季成功提升活動規模與品質，也讓花蓮的海岸藝術形象更加鮮明。

未來，也將與ELAF（European Land Art Festival 歐洲地景藝術節）、LEAF（Llano Earth Art Festival亞諾地球藝術節）及國際藝術團體進一步合作，目標共築「全球三大疊石藝術季」，建立跨國策展與常態創作連結，促成藝術家駐地創作與展演交流，將花蓮地景、文化與海岸美學推向全球藝術舞台，讓世界看見花蓮，也讓花蓮以藝術與永續，向世界說故事。（照片：花蓮縣政府觀光處提供）

