曼谷傳奇・典雅回歸｜曼谷。Dusit Thani Bangkok
曼谷傳奇・典雅回歸。泰國曼谷
Dusit Thani Bangkok
當微風拂過扉頁，將半世紀的歲月印痕輕輕翻開。這座承載記憶與情感的經典酒店，以嶄新的姿態重返城市心臟。這不僅是一場華麗復興，亦是一段以空間與設計編織的篇詩，在文化底蘊與當代思維相互交匯下，開啟屬於曼谷的綺麗園境。
酒店設計由André Fu 領銜團隊擘劃，以細膩情感和比例秩序構築。光線沿結構蔓延，柔亮光暈輕撫石面與金屬，映現出城市氣息與旅人心境的變化，使晨曦於建築肌理間輕柔漫行。
風華重綻，歲月留芳
步入宏偉大堂，迎面展開的是挑高穹頂，柔白光線依循立柱緩緩滑落， 灑落於質材細紋之上，為空氣塗染一抹溫潤明澈。昔日 Benjarong Thai Restaurant 的圓柱靜立於此，宛若時光的軸心，訴說着 Dusit Thani Bangkok 半世紀的輝煌榮景。行至其間，彷彿穿越時光迴廊，感受昔日的繁華和典雅， 於明暗交錯之際再現舊日風華。
Dusit Thani Bangkok 的魅力，源於那份經歲月溫柔打磨的靈魂。在待客的 禮序與當代設計的思維裡，酒店以真摯和優雅交織出獨有格調，讓賓客於每 一瞬間皆能感受尊榮款待。Heritage Floor 的歷史畫廊靜靜敘述過往，而重塑 的金色尖塔聳立天際，如今以更加壯麗輝煌的姿態映照曼谷的文化軌跡，延 續品牌精神血脈。這座建築以細節書寫故事，藉歷史承載風華，使人行於設 計迴廊間，體會歷久而彌新的典雅傳承。
燈火闌珊，餘音繞梁
酒店的餐飲版圖宛若一場跨越文化疆界的美食旅程，全天候餐廳 The Pavilion 以豐盛與細膩勾勒出日常序曲，而 Cannubi by Umberto Bombano 則藉義式精髓詮釋高級餐饗的層理。主廚將廚藝化為工藝，從食材層次到擺盤結構，皆精準描摹味覺的豐盈與秩序。在一道道料理之中，空間隨味覺一同被雕琢。光線不再只是照明，而是細膩調味；材質承載著溫度，香氣則於桌面和立面間遊走，彷彿將時序鎔入空氣，凝結成曼谷的獨有風景。
若想在曼谷的璀璨夜色中舉杯暢飲，1970 Bar 無疑是值得駐足的場所。魚子醬與生蠔揭開序章，晶瑩氣泡在杯中躍動，香氣伴隨空氣軌跡蔓延。賓客步入由Elsa Peretti設計的復古場景，金屬弧線映照昏金燈影，交談聲與爵士旋律彼此輝映，醞釀漸次沉醉的情境，猶如一首節奏柔緩的夜曲。當暮光穿越玻璃，城市的輪廓在餘暉中逐漸朦朧；夜幕自天際垂落，壁爐火光搖曳，映亮杯中酒色，編織出令人屏息的曼谷之夜。
瑰麗生輝，琉光溢彩
團隊延續建築外觀的平衡語彙，共設立25 間套房，運用開闊尺度構築安然體驗。懸挑式窗台成為視覺焦點，模糊了場域內外邊界，讓 Lumpini Park 的蔥鬱綠影在玻璃間輕柔蕩漾。光線自窗外滲入與枝影交映，晨曦暖色如墨鋪展，暮靄微光隨之落筆，窗畔於晝夜交會之際，幻化為一處靜觀之所。
設計採鼠尾草綠、米白色與深綠鋪敘，結合訂製傢具與細膩的 手工細節 ，氤氳出一種從容而優雅格調，讓旅人於靜謐中感受 生活溫度。
酒店以「都市養生」為核心理念，為旅者量身打造專屬的休憩場域。從 Technogym 健身設備到無邊際泳池，層層延伸至陽台休憩區，厚墊躺椅與植景相依成景，讓身心於光影與氣流中舒展。整體空間以當代語彙詮釋「城市綠洲」概念，於繁華深處沉澱出專屬曼谷的柔婉韻致。
Location: Bangkok
Completion time: 2024
