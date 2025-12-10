曼谷地鐵驚魂！「抹血怪人」通勤時間出沒 乘客憂染病報警公布他特徵

被害人情急之下只能用銀行轉帳單擦拭血跡。（翻攝自คนขึ้นรถไฟฟ้า - คอมมูนิตี้ (BTS | MRT | SRT | ARL) FB）

泰國曼谷MRT紫線發生一起離奇又駭人的事件。1名37歲的通勤男子班克（Bank），在搭乘捷運時手臂被不明人士故意抹上血漬，引發社會關注與疾病傳播的恐慌。

根據《thethaiger》報導，班克表示，事件發生在8日早上7點半左右，當時1名可疑男子從「暖武里府市民中心站」上車，並從他身邊經過。他當下感覺手臂濕黏，查看後赫然發現竟然是血漬。

由於事發突然，班克情急之下只能用銀行轉帳單擦拭，並在下一站「公共衛生部站」緊急下車。他反覆用清水和酒精清洗手臂多次，極度擔心血漬含有傳染性疾病。

班克強調，如果對方是剛打完點滴或捐血，可以理解，但他懷疑此舉是惡意行為。為了健康安全，他已立即就醫，除了抽血檢驗外，也開始預防性投藥。

班克也呼籲其他乘客提高警覺，若遇到類似狀況，應當場立即反應。（翻攝畫面）

目前班克已向警方報案，並聯繫捷運公司要求調閱車廂內監視器畫面。他同時公開了該名可疑男子的特徵：戴眼鏡、身穿黑白格紋襯衫、背後背包，希望能儘速找到人。班克也呼籲其他乘客提高警覺，若遇到類似狀況，應當場立即反應，以免留下遺憾與恐慌。

