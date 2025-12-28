曼谷大樓倒塌釀95死！官方認設計施工有疏失 70名公務員恐涉不法

泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）的國家審計署（State Audit Office，SAO）大樓工地發生倒塌災難。（圖／達志／美聯社）

緬甸今年3月28日發生大地震，遠在泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）的國家審計署（State Audit Office，SAO）大樓工地發生倒塌災難，造成95人罹難。泰國國家審計署日前首度承認，地震中倒塌的大樓確實存在設計與施工缺失，若調查結果顯示有公職人員違規，將依法配合處理，絕不包庇。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，SAO指出，地震發生2天後即成立事實調查委員會；調查發現，大樓倒塌是從1至4樓的低樓層開始，主因是地震產生的剪力作用於剪力牆所致。經檢測部分混凝土樣本，結果顯示其未達規定標準，且詳細設計圖與鋼筋錨定長度也不符相關法規。

報導指出，該棟位於恰圖恰克區、接近完工的大樓，是曼谷唯一1棟在328緬甸強震影響下倒塌的建築。泰國檢方已於8月起訴23名嫌疑人，包括義泰發展公司（Italian-ThaiDevelopment Plc）高層及1家中國國有建築公司，指控其在設計、監工與施工過程中違反規範，危害公共安全並造成重大傷亡。

泰國特別調查局（DSI）也同步依《外國企業法》展開調查，並將部分案件移送檢方與國家反貪腐委員會（NACC）。DSI指出，可能多達70名公務員涉及圍標或相關不法行為。

SAO強調，已依要求向審計總署提供所有說明與文件，將全力配合調查並尊重司法程序。不過，反貪腐團體仍質疑，相關單位尚未釐清最終責任歸屬，社會關注仍在持續。

