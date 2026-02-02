曼谷市長查察：台北是理想城市典範 借鏡數位治理
（中央社記者李宗憲曼谷2日專電）「若問我希望曼谷成為哪座城市？台北絕對名列前茅」，曼谷市長查察接受中央社專訪時，毫不掩飾對台北的欣賞。據他觀察，兩座城市的文化、生活習慣及產業結構高度相似，台灣在數位治理與城市管理上的經驗值得借鏡。
泰國首都曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）2022年以過半的高得票率，贏得2014年政變以來首次曼谷市長選舉。他上任以來以親民形象擁有高人氣，常有居民週末看到查察在市區公園慢跑、運動。
多年前，一張他穿著背心赤腳走出寺廟的網路圖片，被改成各種迷因圖，許多泰國網友笑稱他像「浩克」，更有粉絲稱他為「地表最強的男人」。
查察昨晚出席台商會舉行的春節活動，並參觀泰國台灣會館。會後，他接受中央社專訪，談及對台灣的印象，包括台灣的數位治理及廢棄物處理等，同時分享他對民主價值的觀察，及曼谷面臨的挑戰及未來規劃。
查察指出，曼谷與台北同樣擁有大量的中小企業，市民生活型態相近，就連城市規模與密度也相似，因此許多台北的城市治理經驗值得曼谷借鏡學習。
言談間，查察毫不掩飾對台北的欣賞，並笑著說：「若問我希望曼谷成為哪座城市？我認為，台北絕對名列前茅。」
●借鏡台灣城市治理 落地曼谷
查察誇讚台灣在數位治理上經驗豐富，並透露曾與台灣前數位部長唐鳳交流。他表示，曼谷近年推動的數位平台，正是受台北啟發，現在曼谷市民能直接反映問題，透過數位工具實現「賦能於民」。
他向中央社解釋，「過去官僚體系回應民眾的速度很慢」，但如今透過數位化工具，政府的角色逐漸轉為「回應市民需求」，不僅提升行政效率，也改變了公務體系的服務態度。
另外，他過去訪問台灣時，對台灣「垃圾不落地」政策中，回收分類的細緻度印象深刻，並指垃圾車進入社區的文化讓他相當驚艷，也是值得曼谷學習的地方。
查察說：「我去過台灣一個社區，有居民竟然把垃圾分成（將近）20多種類，這對回收再利用幫助非常大」。
相較之下，曼谷居民過去沒有垃圾分類的習慣，超過一半直接送往掩埋場。直至近年，市府才開始推動廚餘、可回收物與一般垃圾分類，但他強調，制度之外，最重要的仍是市民參與和習慣養成。
除了城市治理層面，查察也從更長期的城市競爭力角度，談及曼谷的經濟與產業定位。查察表示，投資往往會跟著人才而來，與其先談資金，不如先打造能讓人願意留下的城市環境。
他說：「人才不想去交通擁擠、空氣和生活品質差的地方，他們想去現代化、生產力高的地方。所以，未來最重要的資產將是人才，而城市需要吸引優秀人才。」
談及台灣在半導體領域的優勢，查察說，曼谷未必適合直接與台灣在製造端競爭，而應思考如何在應用層面發揮自身強項，例如結合數位化，發展觀光、醫療等產業，與台灣形成互補，而非競逐市場。
●不能只顧大型工程 忽略社區「微血管」
要管理擁有逾1000萬人口的曼谷這座大城市並不容易，除了廢棄物處理，曼谷還面臨交通壅塞、空污和淹水等問題。
查察以「人體血管系統」比喻曼谷的治理困境，並指出，曼谷長期重視大型基礎建設，但社區層級的「微血管」卻長期被忽略。
他舉例，曼谷有先進的垃圾處理設施，但從住家收取垃圾的品質卻很差；有大型防洪工程，但社區排水系統卻仍然老舊，因此他認為未來的治理重點必須回到鄰里層級，改善這些「社區的微血管系統」。
針對長年為人詬病交通問題，他則說，曼谷雖有完善的捷運系統，但人們回家的「最後一哩路」並不便利，人行道狀況差，使民眾寧願開車或騎摩托車，而進一步加劇交通壅塞。
他還補充說，曼谷另一問題是騎士不習慣戴安全帽，關於這點必須向同樣擁有許多機車騎士的台北學習，台北「不僅有良好的機車專用道，人們也普遍會配戴安全帽」，這是曼谷正在嘗試學習的方向。
●民主是賦權於民 非僅投票選舉
除了城市治理，4年前以獨立候選人身分高票當選曼谷市長的查察，也分享他對民主價值的看法。
查察指出，民主不應只被理解為4年一次的選舉，他說，真正的民主應該是讓人民在每一天、每一刻都能對政府發聲。
查察認為，科技正是讓民主「變得真實」的重要工具。透過數位平台，政府可以隨時傾聽市民需求，民主對他而言，是以人民為中心，而科技能幫助政府隨時回應人民。他強調，「一旦賦予人民權力，人民就會信任你」。
不過，他也坦言，曼谷市政仍受限於體制而無法完全發揮政府功能，包括警政與交通法規等權限都在中央，但即使如此，他們仍努力提升公共服務品質，未來若能修法賦予地方政府更多權力，將有助深化民主治理。
●期待改變與效率 無黨籍參選利於跨黨派合作
另外，當被問及以無黨籍身分參選市長，是否反映選民對傳統政黨政治的疲乏時，查察表示，地方治理與中央政治不同，市民最在意的並非政黨標籤，而是實際成果。
他向中央社解釋，選民期待「能看得見的改變」，關鍵並非黨籍，而是能否交出成績單；另外，曼谷市長選舉制度下，無黨籍反而有助於跨黨派合作，提升治理效率。
至於是否角逐連任，投入年中將舉行的曼谷市長選舉，查察表示，目前任期尚有數月，將先專注完成手中工作，之後再視大選後整體政治情勢評估，現階段重點仍放在把市政工作做好。（編輯：唐聲揚）1150202
其他人也在看
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。