曼谷持刀女子威脅攻擊路人影片引熱議！素坤逸區驚魂

【看見泰國 VisionThai】一名女子在曼谷素坤逸(Sukhumvit)區持刀威脅及攻擊民眾，相關過程被拍成兩段影片在網路流傳。

臉書用戶Nisarat Gam Dumnernsawat於上週六(17日)發布了兩段影片。其中一段顯示，一名情緒激動的女子在公車上持刀威脅其他乘客。

影片中可見，公車服務員勇敢地抓住該名威脅乘客的手臂，隨後公車司機從駕駛座趕來協助。司機制服了這名女子，為了其他乘客的安全將她帶離公車，並在人行道上釋放。據公車服務員表示，這名陌生女子過去曾做過類似的事情。

左圖： 日前曾有貌似該女子，在街頭持刀驚擾路人。 右圖： 此次則是在公車上持刀，遭民眾拍下驚險瞬間。（來源：網路合圖）

另一段影片中，一名外觀相似的女子出現在繁忙的人行道上，持刀威脅路人，其中包括外國遊客。有人試圖抵擋攻擊者，另有人逃離人行道跑到馬路上。一名正在攤販前瀏覽商品的女性背部遭到劃傷。

隨後，該名攻擊者進入一輛停放的計程車，車輛迅速被計程車摩托車司機包圍。他們鼓勵計程車司機離開車輛，並報警求助，同時將車門關緊防止她逃離，直到警方抵達現場將她拘留。

影片來源：Nisarat Gam Dumnernsawat FB

封面來源：影片截圖