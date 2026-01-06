曼谷推寵物植晶片免費！每日500名額至6月

【看見泰國 VisionThai】曼谷市政府(Bangkok Metropolitan Administration， BMA)正在全市推動大規模免費寵物晶片植入與登記服務，讓貓狗飼主可免費為愛寵植入晶片。此項公共衛生計畫主要據點設於丁丹區公所(Din Daeng District Office)舊址，服務期間將持續至6月30日，每日提供500個名額，飼主可透過QueQ手機應用程式預約或現場排隊登記。此外，曼谷市政府8間獸醫診所以及Major Dog Day等特殊巡迴活動也同步提供服務，旨在提升全市寵物可追溯性並強化狂犬病防治工作。（延伸看：泰國貓升格國家象徵 政府看準「貓經濟」寵物商機）

曼谷市政府已將登記流程整合QueQ行動應用程式，每日200個線上名額供飼主預約。對於偏好當天直接到場的民眾，現場也保留300個名額。服務時間為週一至週五上午8時至晚間8時，週末則為上午8時至下午4時。官方提醒，現場排隊將在每個時段結束前1小時截止受理。

除了丁丹區公所固定據點，曼谷市政府獸醫團隊也將於1月17日在朱拉隆功大學百年公園(Chulalongkorn University Centenary Park)舉辦第四屆Major Dog Day活動。該活動將於上午11時至晚間8時提供300個免費晶片植入名額。飼主若欲使用公園巡迴服務，必須事先完成活動報名登記。此項服務僅限曼谷都會區居民，每戶最多可登記四隻寵物。

飼主前往登記時需攜帶多項必要文件，包括飼主本人身分證正本、戶籍謄本影本以證明寵物居住地位於曼谷行政區內。若居住於租賃公寓或大廈，需提供房東書面同意函。此外，若有疫苗接種證明與絕育證明也應一併出示。

對於無法前往丁丹區公所的居民，曼谷市政府持續在全市8間BMA獸醫診所提供晶片植入服務。有關巡迴服務的最新消息，可追蹤曼谷市政府公共衛生獸醫辦公室官方Facebook粉絲專頁取得進一步資訊。

