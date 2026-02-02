曼谷提前投票完成 投票率近9成

台泰時報報導，泰國曼谷都會區今天（2日）完成提前投票作業，曼谷市政廳秘書長那隆（Narong Ruangsri）表示，曼谷市政府在全市設置50處集中投票所，整體作業流程順暢，現場人員調度與動線安排妥善，順利協助民眾行使投票權。

根據統計，登記於選區外提前投票的選民共有84萬5,853人，實際前往投票者為74萬966人，投票率達87.60%；至於選區內提前投票部分，登記人數為2,747人，實際投票2,650人，投票率達96.47%。相關數據顯示，曼谷市民對選舉參與度維持高水準，民主意識表現明顯。

曼谷市政府指出，所有選區外提前投票選票信封已完整交付泰國郵政，將寄送至選民戶籍所在地，於2月8日在各地集中開票中心與正式投票選票一併開票。

市府同時透過社群媒體蒐集民意回饋，多數反映對現場秩序與服務品質給予肯定，部分建議則集中於交通動線與周邊壅塞情形，市府表示將納入檢討，以提升正式投票日效率。曼谷市政府呼籲，具投票資格民眾於2月8日8時至17時，前往名冊所列投票所行使選舉與公投權利。